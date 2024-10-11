https://ria.ru/20241011/vzryvy-1977516050.html

Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Хмельницкой области

Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Хмельницкой области - РИА Новости, 11.10.2024

Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Хмельницкой области

Взрывы снова раздаются в Хмельницкой области на западе Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T08:51

2024-10-11T08:51

2024-10-11T08:51

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Взрывы снова раздаются в Хмельницкой области на западе Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. Ранее в пятницу телеканал сообщил о взрывах в Хмельницкой области. "В Хмельницкой области повторные взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном "Общественного". С 7.11 (совпадает с мск) в Хмельницкой области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20241011/kiev-1977504308.html

https://ria.ru/20241010/ukraina-1977489578.html

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Дарья Буймова

в мире, хмельницкая область, украина, вооруженные силы рф