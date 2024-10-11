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В районе Сум прогремел взрыв

В районе Сум прогремел взрыв - РИА Новости, 11.10.2024

В районе Сум прогремел взрыв

Взрыв прогремел в пятницу в районе Сум на севере Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T20:47

2024-10-11T20:47

2024-10-11T20:47

специальная военная операция на украине

в мире

сумы

украина

кировоградская область

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Взрыв прогремел в пятницу в районе Сум на севере Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на 20.35 мск воздушная тревога звучит в Харьковской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях. "Сообщают о взрыве на окраине Сум", - говорится в Telegram-канале издания. Официальной информации о взрывах не поступало.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

сумы

украина

кировоградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сумы, украина, кировоградская область