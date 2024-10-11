https://ria.ru/20241011/vyshgorod-1977503144.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Вышгороде

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Вышгороде - РИА Новости, 11.10.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Вышгороде

Взрывы раздались в городе Вышгород Киевской области Украины, сообщает телеканал ТСН. РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T04:00

2024-10-11T04:00

2024-10-11T04:00

специальная военная операция на украине

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дмитрий песков

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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Взрывы раздались в городе Вышгород Киевской области Украины, сообщает телеканал ТСН. "Вышгород (Киевская область) - взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале ТСН. Город расположен к северу от украинской столицы. В нем располагается Киевская ГЭС. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241011/ukraina-1977502360.html

киевская область

россия

украина

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в мире, киевская область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины