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В России смягчили требования по продаже валютной выручки экспортерами
В России смягчили требования по продаже валютной выручки экспортерами - РИА Новости, 11.10.2024
В России смягчили требования по продаже валютной выручки экспортерами
Правительство смягчило норматив по обязательной продаже экспортерами валютной выручки, следует из постановления, которое есть в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T21:34
2024-10-11T21:34
2024-10-11T22:38
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Правительство смягчило норматив по обязательной продаже экспортерами валютной выручки, следует из постановления, которое есть в распоряжении РИА Новости."В подпункте "б" пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 12 октября 2023 г. № 1681 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 11 октября 2023 г. № 771 <...> цифры "50" заменить цифрами "25", — говорится в документе.Как уточняется, экспортеры обязаны зачислять на счета в России не менее 40% валютной выручки в течение 60 дней с ее получения. Далее из этой выручки они должны продавать на внутреннем рынке 90% за две недели. При этом оговаривается, что продажа должна быть "в размере не менее 25% денежных средств, получаемых в соответствии с условиями внешнеторговых договоров (контрактов)". До последнего изменения этот показатель составлял 50%.Это уже не первое смягчение норм по обязательной продаже валютной выручки с момента ее введения. Сначала порог репатриации составлял 80%, затем правительство разрешило зачислять на счета в уполномоченных банках не менее 60% полученной валюты, а с середины июля 2024 года — не менее 40%.Указ об обязательной продаже валютной выручки президент России подписал в октябре 2023-го. Целью такого решения власти назвали обеспечение стабильности валютного курса и устойчивости российского финансового рынка. Оно касается экспортеров, работающих в топливно-энергетическом комплексе, отраслях черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства. Мера будет действовать до 30 апреля 2025 года.
https://ria.ru/20240607/nabiullina-1951509610.html
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экономика, россия, правительство рф
Экономика, Россия, Правительство РФ
В России смягчили требования по продаже валютной выручки экспортерами
В России снизили порог обязательной продажи валютной выручки экспортерами до 25%
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Правительство смягчило норматив по обязательной продаже экспортерами валютной выручки, следует из постановления, которое есть в распоряжении РИА Новости.
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"В подпункте "б" пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 12 октября 2023 г. № 1681 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 11 октября 2023 г. № 771 <...> цифры "50" заменить цифрами "25", — говорится в документе.
Как уточняется, экспортеры обязаны зачислять на счета в России не менее 40% валютной выручки в течение 60 дней с ее получения. Далее из этой выручки они должны продавать на внутреннем рынке 90% за две недели.
При этом оговаривается, что продажа должна быть "в размере не менее 25% денежных средств, получаемых в соответствии с условиями внешнеторговых договоров (контрактов)". До последнего изменения этот показатель составлял 50%.
Это уже не первое смягчение норм по обязательной продаже валютной выручки с момента ее введения. Сначала порог репатриации составлял 80%, затем правительство разрешило зачислять на счета в уполномоченных банках не менее 60% полученной валюты, а с середины июля 2024 года — не менее 40%.
Указ об обязательной продаже валютной выручки президент России
подписал в октябре 2023-го. Целью такого решения власти назвали обеспечение стабильности валютного курса и устойчивости российского финансового рынка. Оно касается экспортеров, работающих в топливно-энергетическом комплексе, отраслях черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства.
Мера будет действовать до 30 апреля 2025 года.