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Вучич назвал экономику ключевым аспектом визита Эрдогана в Сербию - РИА Новости, 11.10.2024
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14:47 11.10.2024 (обновлено: 15:00 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/vuchich-1977609484.html
Вучич назвал экономику ключевым аспектом визита Эрдогана в Сербию
Вучич назвал экономику ключевым аспектом визита Эрдогана в Сербию - РИА Новости, 11.10.2024
Вучич назвал экономику ключевым аспектом визита Эрдогана в Сербию
Экономика является одним из важнейших аспектов визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Сербию, заявил сербский лидер Александр Вучич. РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T14:47
2024-10-11T15:00
в мире
сербия
турция
балканы
реджеп тайип эрдоган
александр вучич
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БЕЛГРАД, 11 окт – РИА Новости. Экономика является одним из важнейших аспектов визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Сербию, заявил сербский лидер Александр Вучич. Эрдоган прибыл в Сербию с визитом вечером в четверг, на аэродроме его торжественно встретил глава сербского государства. Официальная встреча турецкой делегации с артиллерийскими залпами, построением гвардии Сербии и всеми членами сербского правительства состоялась в пятницу перед правительственным комплексом "Палата Сербия". После церемонии Вучич и Эрдоган отправились на переговоры в формате тет-а-тет. "Экономика – один из ключевых аспектов этого визита. Турция – один из важнейших инвесторов в Сербии, будем говорить о новых проектах и инвестициях, инфраструктурных проектах, энергетике и торговом обороте, что имеет огромное значение для нашей страны, особенно в этих тяжелых глобальных экономических условиях", - написал Вучич в соцсетях. По его словам, визит Эрдогана представляет собой значительный шаг к усилению двусторонних связей во времена вызовов и укрепляет платформу для будущего диалога и сотрудничества как ключевых факторов мира и стабильности на Балканах. В программе визита президента Турции в пятницу также подписание документов о сотрудничестве и бизнес-форум турецких и сербских компаний.
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в мире, сербия, турция, балканы, реджеп тайип эрдоган, александр вучич
В мире, Сербия, Турция, Балканы, Реджеп Тайип Эрдоган, Александр Вучич
Вучич назвал экономику ключевым аспектом визита Эрдогана в Сербию

Вучич назвал экономику одним из важнейших аспектов визита Эрдогана в Сербию

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обходит почетный караул вместе со своим сербским коллегой Александром Вучичем во время церемонии встречи в Белграде
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обходит почетный караул вместе со своим сербским коллегой Александром Вучичем во время церемонии встречи в Белграде - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обходит почетный караул вместе со своим сербским коллегой Александром Вучичем во время церемонии встречи в Белграде
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БЕЛГРАД, 11 окт – РИА Новости. Экономика является одним из важнейших аспектов визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Сербию, заявил сербский лидер Александр Вучич.
Эрдоган прибыл в Сербию с визитом вечером в четверг, на аэродроме его торжественно встретил глава сербского государства. Официальная встреча турецкой делегации с артиллерийскими залпами, построением гвардии Сербии и всеми членами сербского правительства состоялась в пятницу перед правительственным комплексом "Палата Сербия". После церемонии Вучич и Эрдоган отправились на переговоры в формате тет-а-тет.
"Экономика – один из ключевых аспектов этого визита. Турция – один из важнейших инвесторов в Сербии, будем говорить о новых проектах и инвестициях, инфраструктурных проектах, энергетике и торговом обороте, что имеет огромное значение для нашей страны, особенно в этих тяжелых глобальных экономических условиях", - написал Вучич в соцсетях.
По его словам, визит Эрдогана представляет собой значительный шаг к усилению двусторонних связей во времена вызовов и укрепляет платформу для будущего диалога и сотрудничества как ключевых факторов мира и стабильности на Балканах.
В программе визита президента Турции в пятницу также подписание документов о сотрудничестве и бизнес-форум турецких и сербских компаний.
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В миреСербияТурцияБалканыРеджеп Тайип ЭрдоганАлександр Вучич
 
 
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