https://ria.ru/20241011/vuchich-1977609484.html

Вучич назвал экономику ключевым аспектом визита Эрдогана в Сербию

Вучич назвал экономику ключевым аспектом визита Эрдогана в Сербию - РИА Новости, 11.10.2024

Вучич назвал экономику ключевым аспектом визита Эрдогана в Сербию

Экономика является одним из важнейших аспектов визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Сербию, заявил сербский лидер Александр Вучич. РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T14:47

2024-10-11T14:47

2024-10-11T15:00

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александр вучич

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БЕЛГРАД, 11 окт – РИА Новости. Экономика является одним из важнейших аспектов визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Сербию, заявил сербский лидер Александр Вучич. Эрдоган прибыл в Сербию с визитом вечером в четверг, на аэродроме его торжественно встретил глава сербского государства. Официальная встреча турецкой делегации с артиллерийскими залпами, построением гвардии Сербии и всеми членами сербского правительства состоялась в пятницу перед правительственным комплексом "Палата Сербия". После церемонии Вучич и Эрдоган отправились на переговоры в формате тет-а-тет. "Экономика – один из ключевых аспектов этого визита. Турция – один из важнейших инвесторов в Сербии, будем говорить о новых проектах и инвестициях, инфраструктурных проектах, энергетике и торговом обороте, что имеет огромное значение для нашей страны, особенно в этих тяжелых глобальных экономических условиях", - написал Вучич в соцсетях. По его словам, визит Эрдогана представляет собой значительный шаг к усилению двусторонних связей во времена вызовов и укрепляет платформу для будущего диалога и сотрудничества как ключевых факторов мира и стабильности на Балканах. В программе визита президента Турции в пятницу также подписание документов о сотрудничестве и бизнес-форум турецких и сербских компаний.

https://ria.ru/20241010/ukraina-1977419225.html

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в мире, сербия, турция, балканы, реджеп тайип эрдоган, александр вучич