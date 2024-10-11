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Украинские войска атаковали Горловку при помощи беспилотника-камикадзе - РИА Новости, 11.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:55 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/vsu-1977673794.html
Украинские войска атаковали Горловку при помощи беспилотника-камикадзе
Украинские войска атаковали Горловку при помощи беспилотника-камикадзе - РИА Новости, 11.10.2024
Украинские войска атаковали Горловку при помощи беспилотника-камикадзе
Украинские войска атаковали Горловку в ДНР при помощи беспилотника-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T18:55
2024-10-11T18:55
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
сцкк
стирол
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ДОНЕЦК, 11 окт - РИА Новости. Украинские войска атаковали Горловку в ДНР при помощи беспилотника-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 16.15 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): БПЛА-камикадзе", - говорится в Telegram-канале ведомства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241007/gorlovka-1976812562.html
горловка
донецкая народная республика
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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Стирол
Украинские войска атаковали Горловку при помощи беспилотника-камикадзе

Представительство ДНР: ВСУ атаковали Горловку при помощи беспилотника-камикадзе

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкДрон-камикадзе
Дрон-камикадзе - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Иван Родионов
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Дрон-камикадзе . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 окт - РИА Новости. Украинские войска атаковали Горловку в ДНР при помощи беспилотника-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 16.15 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): БПЛА-камикадзе", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Мэр Горловки рассказал о последствиях украинского обстрела
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККСтирол
 
 
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