https://ria.ru/20241011/vsu-1977673794.html

Украинские войска атаковали Горловку при помощи беспилотника-камикадзе

Украинские войска атаковали Горловку при помощи беспилотника-камикадзе - РИА Новости, 11.10.2024

Украинские войска атаковали Горловку при помощи беспилотника-камикадзе

Украинские войска атаковали Горловку в ДНР при помощи беспилотника-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T18:55

2024-10-11T18:55

2024-10-11T18:55

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

украина

сцкк

стирол

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ДОНЕЦК, 11 окт - РИА Новости. Украинские войска атаковали Горловку в ДНР при помощи беспилотника-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 16.15 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): БПЛА-камикадзе", - говорится в Telegram-канале ведомства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20241007/gorlovka-1976812562.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, стирол