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Украинские войска атаковали Горловку при помощи беспилотника-камикадзе
Украинские войска атаковали Горловку при помощи беспилотника-камикадзе - РИА Новости, 11.10.2024
Украинские войска атаковали Горловку при помощи беспилотника-камикадзе
Украинские войска атаковали Горловку в ДНР при помощи беспилотника-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T18:55
2024-10-11T18:55
2024-10-11T18:55
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ДОНЕЦК, 11 окт - РИА Новости. Украинские войска атаковали Горловку в ДНР при помощи беспилотника-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 16.15 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): БПЛА-камикадзе", - говорится в Telegram-канале ведомства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241007/gorlovka-1976812562.html
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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Стирол
Украинские войска атаковали Горловку при помощи беспилотника-камикадзе
Представительство ДНР: ВСУ атаковали Горловку при помощи беспилотника-камикадзе