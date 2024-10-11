https://ria.ru/20241011/vsu-1977592957.html

В Курской области ВСУ потеряли около 21900 военнослужащих и 144 танка

В Курской области ВСУ потеряли около 21900 военнослужащих и 144 танка - РИА Новости, 11.10.2024

В Курской области ВСУ потеряли около 21900 военнослужащих и 144 танка

Подразделения российской армии уничтожили за минувшие сутки в приграничных районах Курской области более 300 украинских боевиков, 13 единиц бронетехники, в том... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T14:08

2024-10-11T14:08

2024-10-11T14:19

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Подразделения российской армии уничтожили за минувшие сутки в приграничных районах Курской области более 300 украинских боевиков, 13 единиц бронетехники, в том числе пять танков, три боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин, а также четыре артиллерийских орудия, пусковую установку реактивных систем залпового огня, миномёт, станцию радиоэлектронной борьбы, сообщило в пятницу Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 300 человек, уничтожены 13 единиц бронетехники, в том числе пять танков, три боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин, а также четыре артиллерийских орудия, пусковая установка реактивных систем залпового огня, миномет, станция радиоэлектронной борьбы и четыре автомобиля. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял около 21900 военнослужащих, 144 танка, 69 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 897 боевых бронированных машин, 594 автомобиля, 181 артиллерийское орудие, 34 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 47 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также три бронированные ремонтно-эвакуационные машины."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - сообщили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20241011/svo-1977587907.html

https://ria.ru/20241009/vsu-1977243402.html

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курская область, россия, сша, вооруженные силы украины