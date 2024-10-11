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В Курской области ВСУ потеряли около 21900 военнослужащих и 144 танка - РИА Новости, 11.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:08 11.10.2024 (обновлено: 14:19 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/vsu-1977592957.html
В Курской области ВСУ потеряли около 21900 военнослужащих и 144 танка
В Курской области ВСУ потеряли около 21900 военнослужащих и 144 танка - РИА Новости, 11.10.2024
В Курской области ВСУ потеряли около 21900 военнослужащих и 144 танка
Подразделения российской армии уничтожили за минувшие сутки в приграничных районах Курской области более 300 украинских боевиков, 13 единиц бронетехники, в том... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T14:08
2024-10-11T14:19
специальная военная операция на украине
курская область
россия
сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Подразделения российской армии уничтожили за минувшие сутки в приграничных районах Курской области более 300 украинских боевиков, 13 единиц бронетехники, в том числе пять танков, три боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин, а также четыре артиллерийских орудия, пусковую установку реактивных систем залпового огня, миномёт, станцию радиоэлектронной борьбы, сообщило в пятницу Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 300 человек, уничтожены 13 единиц бронетехники, в том числе пять танков, три боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин, а также четыре артиллерийских орудия, пусковая установка реактивных систем залпового огня, миномет, станция радиоэлектронной борьбы и четыре автомобиля. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял около 21900 военнослужащих, 144 танка, 69 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 897 боевых бронированных машин, 594 автомобиля, 181 артиллерийское орудие, 34 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 47 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также три бронированные ремонтно-эвакуационные машины."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - сообщили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20241011/svo-1977587907.html
https://ria.ru/20241009/vsu-1977243402.html
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курская область, россия, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, США, Вооруженные силы Украины
В Курской области ВСУ потеряли около 21900 военнослужащих и 144 танка

За время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли около 21900 человек

© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua LeonardУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua Leonard
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Подразделения российской армии уничтожили за минувшие сутки в приграничных районах Курской области более 300 украинских боевиков, 13 единиц бронетехники, в том числе пять танков, три боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин, а также четыре артиллерийских орудия, пусковую установку реактивных систем залпового огня, миномёт, станцию радиоэлектронной борьбы, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили более 300 человек, уничтожены 13 единиц бронетехники, в том числе пять танков, три боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин, а также четыре артиллерийских орудия, пусковая установка реактивных систем залпового огня, миномет, станция радиоэлектронной борьбы и четыре автомобиля. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Севера"
Вчера, 13:38
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял около 21900 военнослужащих, 144 танка, 69 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 897 боевых бронированных машин, 594 автомобиля, 181 артиллерийское орудие, 34 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 47 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.
"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - сообщили в Минобороны РФ.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
"Огромные потери": на Западе забили тревогу из-за ударов Су-34 по ВСУ
9 октября, 16:33
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияСШАВооруженные силы Украины
 
 
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