https://ria.ru/20241011/vologodskaya-oblast-1977658465.html
Более 17 тысяч вологодских семей получили финподдержку по нацпроекту
Более 17 тысяч вологодских семей получили финподдержку по нацпроекту - РИА Новости, 11.10.2024
Более 17 тысяч вологодских семей получили финподдержку по нацпроекту
Свыше 17 тысяч вологодских семей получили финансовую поддержку при рождении детей в 2024 году по нацпроекту "Демография", сообщает пресс-служба губернатора... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T17:51
2024-10-11T17:51
2024-10-11T17:51
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владимир путин
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Свыше 17 тысяч вологодских семей получили финансовую поддержку при рождении детей в 2024 году по нацпроекту "Демография", сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области. В регионе подвели итоги реализации регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" за девять месяцев текущего года. Он входит в структуру нацпроекта "Демография", инициированного президентом России Владимиром Путиным. "На сегодняшний день уже более 17 тысяч вологодских семей с детьми получили финансовую поддержку в виде различных выплат по нацпроекту "Демография". Еще 69 семьям предоставлены льготные ипотечные займы в рамках региональной программы "Вологодская семейная ипотека", – сказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, слова которого привели в пресс-службе. Глава региона напомнил, что в 2024 году на обеспечение социальной поддержки семьям с детьми региональным проектом предусмотрено 1,4 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20240927/stroitelstvj-1975122033.html
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вологодская область, россия, владимир путин, георгий филимонов
Вологодская область, Вологодская область, Россия, Владимир Путин, Георгий Филимонов