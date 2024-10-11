Рейтинг@Mail.ru
Более 17 тысяч вологодских семей получили финподдержку по нацпроекту - РИА Новости, 11.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вологодская область - шапка - РИА Новости, 1920, 08.04.2019
Вологодская область
 
17:51 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/vologodskaya-oblast-1977658465.html
Более 17 тысяч вологодских семей получили финподдержку по нацпроекту
Более 17 тысяч вологодских семей получили финподдержку по нацпроекту - РИА Новости, 11.10.2024
Более 17 тысяч вологодских семей получили финподдержку по нацпроекту
Свыше 17 тысяч вологодских семей получили финансовую поддержку при рождении детей в 2024 году по нацпроекту "Демография", сообщает пресс-служба губернатора... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T17:51
2024-10-11T17:51
вологодская область
вологодская область
россия
владимир путин
георгий филимонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971107279_0:22:3100:1766_1920x0_80_0_0_e23c38226a6991ed30c4dbc5fe236a00.jpg
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Свыше 17 тысяч вологодских семей получили финансовую поддержку при рождении детей в 2024 году по нацпроекту "Демография", сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области. В регионе подвели итоги реализации регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" за девять месяцев текущего года. Он входит в структуру нацпроекта "Демография", инициированного президентом России Владимиром Путиным. "На сегодняшний день уже более 17 тысяч вологодских семей с детьми получили финансовую поддержку в виде различных выплат по нацпроекту "Демография". Еще 69 семьям предоставлены льготные ипотечные займы в рамках региональной программы "Вологодская семейная ипотека", – сказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, слова которого привели в пресс-службе. Глава региона напомнил, что в 2024 году на обеспечение социальной поддержки семьям с детьми региональным проектом предусмотрено 1,4 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20240927/stroitelstvj-1975122033.html
вологодская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971107279_185:0:2914:2047_1920x0_80_0_0_d3189dd2a36759b3f7c6a96f5eb0bfae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вологодская область, россия, владимир путин, георгий филимонов
Вологодская область, Вологодская область, Россия, Владимир Путин, Георгий Филимонов

Более 17 тысяч вологодских семей получили финподдержку по нацпроекту

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Вологодской области Георгий Филимонов
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Свыше 17 тысяч вологодских семей получили финансовую поддержку при рождении детей в 2024 году по нацпроекту "Демография", сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области.
В регионе подвели итоги реализации регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" за девять месяцев текущего года. Он входит в структуру нацпроекта "Демография", инициированного президентом России Владимиром Путиным.
"На сегодняшний день уже более 17 тысяч вологодских семей с детьми получили финансовую поддержку в виде различных выплат по нацпроекту "Демография". Еще 69 семьям предоставлены льготные ипотечные займы в рамках региональной программы "Вологодская семейная ипотека", – сказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, слова которого привели в пресс-службе.
Глава региона напомнил, что в 2024 году на обеспечение социальной поддержки семьям с детьми региональным проектом предусмотрено 1,4 миллиарда рублей.
Стройка - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Программа строительства жилья в Вологодской области выполнена на 110,5%
27 сентября, 17:03
 
Вологодская областьВологодская областьРоссияВладимир ПутинГеоргий Филимонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала