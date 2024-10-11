https://ria.ru/20241011/voennye-1977678743.html

В Курской области военные освободили за день 56 жителей приграничья

В Курской области военные освободили за день 56 жителей приграничья - РИА Новости, 11.10.2024

В Курской области военные освободили за день 56 жителей приграничья

Российскими военнослужащими за пятницу освобождены 56 жителей приграничья в Курской области, сообщается в Telegram-канале правительства региона. РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T19:35

2024-10-11T19:35

2024-10-11T19:37

специальная военная операция на украине

россия

курская область

брянская область

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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РЯЗАНЬ, 11 окт - РИА Новости. Российскими военнослужащими за пятницу освобождены 56 жителей приграничья в Курской области, сообщается в Telegram-канале правительства региона. "За сегодняшний день российскими военнослужащими освобождены 56 жителей приграничья… В настоящее время люди находятся в безопасности, им оказывается необходимая помощь", - говорится в сообщении. Отмечается, что в Кореневском районе спасены 43 человека, из Суджанского эвакуировано семь местных жителей, из Большесолдатского - шесть. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 20 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20241011/obstrel-1977671048.html

https://ria.ru/20241006/zelenskiy-1976545051.html

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курская область

брянская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины