https://ria.ru/20241011/vino-1977690365.html
Минпромторг призвал ввести долю российского вина в ресторанах и магазинах
Минпромторг призвал ввести долю российского вина в ресторанах и магазинах - РИА Новости, 11.10.2024
Минпромторг призвал ввести долю российского вина в ресторанах и магазинах
Минпромторг РФ предложил ввести с 1 марта 2025 года обязательную долю российского вина в меню или винной карте в ресторанах, а также торговых залах магазинов в... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T22:18
2024-10-11T22:18
2024-10-11T22:21
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927737941_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_eb250dc1f632a76c9d6b04db075c36fc.jpg
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Минпромторг РФ предложил ввести с 1 марта 2025 года обязательную долю российского вина в меню или винной карте в ресторанах, а также торговых залах магазинов в 20% от общего количества вин, говорится в проекте закона на официальном сайте раскрытия правовой информации. "При оказании услуг общественного питания организации общественного питания обязаны указать в меню и (или) винной карте (карте вин) минимальную долю наименований вин, игристых вин, крепленых (ликерных) вин российского происхождения (произведенных на территории Российской Федерации), составляющую 20% от общего количества наименований вин в таком меню и (или) винной карте (карте вин)", - говорится в документе. Кроме того, при осуществлении розничной торговли минимальная доля отечественных вин в торговых залах должна будет составлять 20%. В пояснительной записке к документу отмечается, что законопроект разработан для повышения конкурентоспособности и продвижения среди потребителей российских вин. "Необходимость разработки и принятия законопроекта обусловлена тем, что на данный момент российские потребители имеют ограниченные возможности ознакомиться с продукцией отечественных производителей, поскольку в объектах общественного питания доминируют иностранные бренды", - отмечается в документе.
https://ria.ru/20240922/vino-1974058294.html
https://ria.ru/20241004/prosekko-1976290062.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927737941_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_f3f2c882fd3b4388a76733bc21e6b888.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика
Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Экономика
Минпромторг призвал ввести долю российского вина в ресторанах и магазинах
Минпромторг призвал ввести долю российского вина в 20% в ресторанах и магазинах
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Минпромторг РФ предложил ввести с 1 марта 2025 года обязательную долю российского вина в меню или винной карте в ресторанах, а также торговых залах магазинов в 20% от общего количества вин, говорится в проекте закона на официальном сайте раскрытия правовой информации.
«
"При оказании услуг общественного питания организации общественного питания обязаны указать в меню и (или) винной карте (карте вин) минимальную долю наименований вин, игристых вин, крепленых (ликерных) вин российского происхождения (произведенных на территории Российской Федерации), составляющую 20% от общего количества наименований вин в таком меню и (или) винной карте (карте вин)", - говорится в документе.
Кроме того, при осуществлении розничной торговли минимальная доля отечественных вин в торговых залах должна будет составлять 20%.
В пояснительной записке к документу отмечается, что законопроект разработан для повышения конкурентоспособности и продвижения среди потребителей российских вин.
"Необходимость разработки и принятия законопроекта обусловлена тем, что на данный момент российские потребители имеют ограниченные возможности ознакомиться с продукцией отечественных производителей, поскольку в объектах общественного питания доминируют иностранные бренды", - отмечается в документе.