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Минпромторг призвал ввести долю российского вина в ресторанах и магазинах - РИА Новости, 11.10.2024
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22:18 11.10.2024 (обновлено: 22:21 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/vino-1977690365.html
Минпромторг призвал ввести долю российского вина в ресторанах и магазинах
Минпромторг призвал ввести долю российского вина в ресторанах и магазинах - РИА Новости, 11.10.2024
Минпромторг призвал ввести долю российского вина в ресторанах и магазинах
Минпромторг РФ предложил ввести с 1 марта 2025 года обязательную долю российского вина в меню или винной карте в ресторанах, а также торговых залах магазинов в... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T22:18
2024-10-11T22:21
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Минпромторг РФ предложил ввести с 1 марта 2025 года обязательную долю российского вина в меню или винной карте в ресторанах, а также торговых залах магазинов в 20% от общего количества вин, говорится в проекте закона на официальном сайте раскрытия правовой информации. "При оказании услуг общественного питания организации общественного питания обязаны указать в меню и (или) винной карте (карте вин) минимальную долю наименований вин, игристых вин, крепленых (ликерных) вин российского происхождения (произведенных на территории Российской Федерации), составляющую 20% от общего количества наименований вин в таком меню и (или) винной карте (карте вин)", - говорится в документе. Кроме того, при осуществлении розничной торговли минимальная доля отечественных вин в торговых залах должна будет составлять 20%. В пояснительной записке к документу отмечается, что законопроект разработан для повышения конкурентоспособности ‎и продвижения среди потребителей российских вин. "Необходимость разработки и принятия законопроекта обусловлена тем, что на данный момент российские потребители имеют ограниченные возможности ознакомиться с продукцией отечественных производителей, поскольку в объектах общественного питания доминируют иностранные бренды", - отмечается в документе.
https://ria.ru/20240922/vino-1974058294.html
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россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика
Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Экономика
Минпромторг призвал ввести долю российского вина в ресторанах и магазинах

Минпромторг призвал ввести долю российского вина в 20% в ресторанах и магазинах

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкПродажа вина
Продажа вина - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Минпромторг РФ предложил ввести с 1 марта 2025 года обязательную долю российского вина в меню или винной карте в ресторанах, а также торговых залах магазинов в 20% от общего количества вин, говорится в проекте закона на официальном сайте раскрытия правовой информации.
«
"При оказании услуг общественного питания организации общественного питания обязаны указать в меню и (или) винной карте (карте вин) минимальную долю наименований вин, игристых вин, крепленых (ликерных) вин российского происхождения (произведенных на территории Российской Федерации), составляющую 20% от общего количества наименований вин в таком меню и (или) винной карте (карте вин)", - говорится в документе.
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Кроме того, при осуществлении розничной торговли минимальная доля отечественных вин в торговых залах должна будет составлять 20%.
В пояснительной записке к документу отмечается, что законопроект разработан для повышения конкурентоспособности ‎и продвижения среди потребителей российских вин.
"Необходимость разработки и принятия законопроекта обусловлена тем, что на данный момент российские потребители имеют ограниченные возможности ознакомиться с продукцией отечественных производителей, поскольку в объектах общественного питания доминируют иностранные бренды", - отмечается в документе.
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РоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Экономика
 
 
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