https://ria.ru/20241011/vino-1977690365.html

Минпромторг призвал ввести долю российского вина в ресторанах и магазинах

Минпромторг призвал ввести долю российского вина в ресторанах и магазинах - РИА Новости, 11.10.2024

Минпромторг призвал ввести долю российского вина в ресторанах и магазинах

Минпромторг РФ предложил ввести с 1 марта 2025 года обязательную долю российского вина в меню или винной карте в ресторанах, а также торговых залах магазинов в... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T22:18

2024-10-11T22:18

2024-10-11T22:21

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

экономика

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Минпромторг РФ предложил ввести с 1 марта 2025 года обязательную долю российского вина в меню или винной карте в ресторанах, а также торговых залах магазинов в 20% от общего количества вин, говорится в проекте закона на официальном сайте раскрытия правовой информации. "При оказании услуг общественного питания организации общественного питания обязаны указать в меню и (или) винной карте (карте вин) минимальную долю наименований вин, игристых вин, крепленых (ликерных) вин российского происхождения (произведенных на территории Российской Федерации), составляющую 20% от общего количества наименований вин в таком меню и (или) винной карте (карте вин)", - говорится в документе. Кроме того, при осуществлении розничной торговли минимальная доля отечественных вин в торговых залах должна будет составлять 20%. В пояснительной записке к документу отмечается, что законопроект разработан для повышения конкурентоспособности ‎и продвижения среди потребителей российских вин. "Необходимость разработки и принятия законопроекта обусловлена тем, что на данный момент российские потребители имеют ограниченные возможности ознакомиться с продукцией отечественных производителей, поскольку в объектах общественного питания доминируют иностранные бренды", - отмечается в документе.

https://ria.ru/20240922/vino-1974058294.html

https://ria.ru/20241004/prosekko-1976290062.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика