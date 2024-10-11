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В России завершили испытания беспилотного вездехода "Калужанин" - РИА Новости, 11.10.2024
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Новое оружие России
 
03:11 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/vezdekhod-1977501348.html
В России завершили испытания беспилотного вездехода "Калужанин"
В России завершили испытания беспилотного вездехода "Калужанин" - РИА Новости, 11.10.2024
В России завершили испытания беспилотного вездехода "Калужанин"
Все испытания беспилотного вездехода МК750 "Калужанин" на базе управляемой роботизированной платформы завершены в РФ, начинается его серийное производство,... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T03:11
2024-10-11T03:11
новое оружие россии
россия
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Все испытания беспилотного вездехода МК750 "Калужанин" на базе управляемой роботизированной платформы завершены в РФ, начинается его серийное производство, сообщил РИА Новости генеральный директор компании-производителя "МПК-Сталь" Дмитрий Карасев. Дрон-вездеход МК750 на электроплатформе предназначен для перевозки по пересеченной местности среднегабаритных грузов. "Испытания вездехода успешно завершены, начался его серийный выпуск. Машина получилась интересной, не имеющей аналогов. МК750 "Калужанин" управляется дистанционно, с пульта, создана на базе роботизированной платформы", - отметил Карасев. Кроме того, машина позволяет снизить издержки, связанные с ручным трудом, и, по заявлению производителя, платформа окупается за несколько месяцев. "Надежность и ремонтопригодность вездехода обеспечены ее конструкцией, состоящей на 80% из деталей серийно выпускаемого автомобиля УАЗ", - подчеркнул гендиректор предприятия. По словам разработчика, в технические характеристики вездехода заложена общая концепция, в основе которой лежит универсальная платформа. Это касается как больших дизельных плавающих машин, так и этого вездехода.
https://ria.ru/20241010/svo-1977378553.html
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россия, ульяновский автомобильный завод (уаз)
Новое оружие России, Россия, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
В России завершили испытания беспилотного вездехода "Калужанин"

"МПК-Сталь": испытания сухопутного дрона-вездехода МК750 "Калужанин" завершены

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Все испытания беспилотного вездехода МК750 "Калужанин" на базе управляемой роботизированной платформы завершены в РФ, начинается его серийное производство, сообщил РИА Новости генеральный директор компании-производителя "МПК-Сталь" Дмитрий Карасев.
Дрон-вездеход МК750 на электроплатформе предназначен для перевозки по пересеченной местности среднегабаритных грузов.
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"Испытания вездехода успешно завершены, начался его серийный выпуск. Машина получилась интересной, не имеющей аналогов. МК750 "Калужанин" управляется дистанционно, с пульта, создана на базе роботизированной платформы", - отметил Карасев.
Кроме того, машина позволяет снизить издержки, связанные с ручным трудом, и, по заявлению производителя, платформа окупается за несколько месяцев.
"Надежность и ремонтопригодность вездехода обеспечены ее конструкцией, состоящей на 80% из деталей серийно выпускаемого автомобиля УАЗ", - подчеркнул гендиректор предприятия.
По словам разработчика, в технические характеристики вездехода заложена общая концепция, в основе которой лежит универсальная платформа. Это касается как больших дизельных плавающих машин, так и этого вездехода.
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