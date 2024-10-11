https://ria.ru/20241011/vezdekhod-1977501348.html

В России завершили испытания беспилотного вездехода "Калужанин"

В России завершили испытания беспилотного вездехода "Калужанин" - РИА Новости, 11.10.2024

В России завершили испытания беспилотного вездехода "Калужанин"

Все испытания беспилотного вездехода МК750 "Калужанин" на базе управляемой роботизированной платформы завершены в РФ, начинается его серийное производство,... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T03:11

2024-10-11T03:11

2024-10-11T03:11

новое оружие россии

россия

ульяновский автомобильный завод (уаз)

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Все испытания беспилотного вездехода МК750 "Калужанин" на базе управляемой роботизированной платформы завершены в РФ, начинается его серийное производство, сообщил РИА Новости генеральный директор компании-производителя "МПК-Сталь" Дмитрий Карасев. Дрон-вездеход МК750 на электроплатформе предназначен для перевозки по пересеченной местности среднегабаритных грузов. "Испытания вездехода успешно завершены, начался его серийный выпуск. Машина получилась интересной, не имеющей аналогов. МК750 "Калужанин" управляется дистанционно, с пульта, создана на базе роботизированной платформы", - отметил Карасев. Кроме того, машина позволяет снизить издержки, связанные с ручным трудом, и, по заявлению производителя, платформа окупается за несколько месяцев. "Надежность и ремонтопригодность вездехода обеспечены ее конструкцией, состоящей на 80% из деталей серийно выпускаемого автомобиля УАЗ", - подчеркнул гендиректор предприятия. По словам разработчика, в технические характеристики вездехода заложена общая концепция, в основе которой лежит универсальная платформа. Это касается как больших дизельных плавающих машин, так и этого вездехода.

https://ria.ru/20241010/svo-1977378553.html

https://ria.ru/20241010/vizir-1977313229.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, ульяновский автомобильный завод (уаз)