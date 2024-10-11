https://ria.ru/20241011/velikobritaniya-1977621894.html

Посольство России прокомментировало создание в Британии санкционной службы

Посольство России прокомментировало создание в Британии санкционной службы - РИА Новости, 11.10.2024

Посольство России прокомментировало создание в Британии санкционной службы

Начало работы нового Управления по осуществлению торговых санкций (OTSI) приведет к дополнительным издержкам для британского бизнеса и станет дополнительным... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T15:22

2024-10-11T15:22

2024-10-11T15:35

россия

посольство россии в великобритании

великобритания

экономика

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Начало работы нового Управления по осуществлению торговых санкций (OTSI) приведет к дополнительным издержкам для британского бизнеса и станет дополнительным препятствием для его развития, говорится в комментарии посольства РФ в Лондоне, предоставленном РИА Новости."Для британского бизнеса возросшие издержки, связанные с отчетностью перед лондонскими санкционными "блюстителями", а также соображения "перестраховки" станут дополнительной препоной. Будут мешать ему осваивать преимущественно динамично развивающиеся рынки незападных стран, являющихся традиционными партнерами России", - говорится в комментарии.Ценой этой санкционной "удавки" для Британии, исторически профилирующейся на внешней торговле, станет удорожание товаров и услуг и, как следствие, дальнейшее снижение уровня жизни, заявили в диппредставительстве.В четверг в Великобритании начало работу новое Управление по осуществлению торговых санкций (OTSI). Оно будет сотрудничать с британскими компаниями, для которых будут выпускаться руководства и онлайн-инструменты для соблюдения ими санкционного режима. Кроме того, управление будет уполномочено расследовать сообщения о нарушении торговых санкций и налагать денежные штрафы.

https://ria.ru/20240926/sanktsii-1974833093.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, посольство россии в великобритании, великобритания, экономика, санкции в отношении россии