Посольство России прокомментировало создание в Британии санкционной службы
Посольство РФ: новое управление по санкциям помешает развитию бизнеса в Британии
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГерб на ограде здания российского посольства в Лондоне
Герб на ограде здания российского посольства в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Начало работы нового Управления по осуществлению торговых санкций (OTSI) приведет к дополнительным издержкам для британского бизнеса и станет дополнительным препятствием для его развития, говорится в комментарии посольства РФ в Лондоне, предоставленном РИА Новости.
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"Для британского бизнеса возросшие издержки, связанные с отчетностью перед лондонскими санкционными "блюстителями", а также соображения "перестраховки" станут дополнительной препоной. Будут мешать ему осваивать преимущественно динамично развивающиеся рынки незападных стран, являющихся традиционными партнерами России", - говорится в комментарии.
Ценой этой санкционной "удавки" для Британии, исторически профилирующейся на внешней торговле, станет удорожание товаров и услуг и, как следствие, дальнейшее снижение уровня жизни, заявили в диппредставительстве.
В четверг в Великобритании начало работу новое Управление по осуществлению торговых санкций (OTSI). Оно будет сотрудничать с британскими компаниями, для которых будут выпускаться руководства и онлайн-инструменты для соблюдения ими санкционного режима. Кроме того, управление будет уполномочено расследовать сообщения о нарушении торговых санкций и налагать денежные штрафы.
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