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Посольство России прокомментировало создание в Британии санкционной службы - РИА Новости, 11.10.2024
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15:22 11.10.2024 (обновлено: 15:35 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/velikobritaniya-1977621894.html
Посольство России прокомментировало создание в Британии санкционной службы
Посольство России прокомментировало создание в Британии санкционной службы - РИА Новости, 11.10.2024
Посольство России прокомментировало создание в Британии санкционной службы
Начало работы нового Управления по осуществлению торговых санкций (OTSI) приведет к дополнительным издержкам для британского бизнеса и станет дополнительным... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T15:22
2024-10-11T15:35
россия
посольство россии в великобритании
великобритания
экономика
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Начало работы нового Управления по осуществлению торговых санкций (OTSI) приведет к дополнительным издержкам для британского бизнеса и станет дополнительным препятствием для его развития, говорится в комментарии посольства РФ в Лондоне, предоставленном РИА Новости."Для британского бизнеса возросшие издержки, связанные с отчетностью перед лондонскими санкционными "блюстителями", а также соображения "перестраховки" станут дополнительной препоной. Будут мешать ему осваивать преимущественно динамично развивающиеся рынки незападных стран, являющихся традиционными партнерами России", - говорится в комментарии.Ценой этой санкционной "удавки" для Британии, исторически профилирующейся на внешней торговле, станет удорожание товаров и услуг и, как следствие, дальнейшее снижение уровня жизни, заявили в диппредставительстве.В четверг в Великобритании начало работу новое Управление по осуществлению торговых санкций (OTSI). Оно будет сотрудничать с британскими компаниями, для которых будут выпускаться руководства и онлайн-инструменты для соблюдения ими санкционного режима. Кроме того, управление будет уполномочено расследовать сообщения о нарушении торговых санкций и налагать денежные штрафы.
https://ria.ru/20240926/sanktsii-1974833093.html
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россия, посольство россии в великобритании, великобритания, экономика, санкции в отношении россии
Россия, Посольство России в Великобритании, Великобритания, Экономика, Санкции в отношении России
Посольство России прокомментировало создание в Британии санкционной службы

Посольство РФ: новое управление по санкциям помешает развитию бизнеса в Британии

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГерб на ограде здания российского посольства в Лондоне
Герб на ограде здания российского посольства в Лондоне - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Герб на ограде здания российского посольства в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Начало работы нового Управления по осуществлению торговых санкций (OTSI) приведет к дополнительным издержкам для британского бизнеса и станет дополнительным препятствием для его развития, говорится в комментарии посольства РФ в Лондоне, предоставленном РИА Новости.
«
"Для британского бизнеса возросшие издержки, связанные с отчетностью перед лондонскими санкционными "блюстителями", а также соображения "перестраховки" станут дополнительной препоной. Будут мешать ему осваивать преимущественно динамично развивающиеся рынки незападных стран, являющихся традиционными партнерами России", - говорится в комментарии.
Ценой этой санкционной "удавки" для Британии, исторически профилирующейся на внешней торговле, станет удорожание товаров и услуг и, как следствие, дальнейшее снижение уровня жизни, заявили в диппредставительстве.
В четверг в Великобритании начало работу новое Управление по осуществлению торговых санкций (OTSI). Оно будет сотрудничать с британскими компаниями, для которых будут выпускаться руководства и онлайн-инструменты для соблюдения ими санкционного режима. Кроме того, управление будет уполномочено расследовать сообщения о нарушении торговых санкций и налагать денежные штрафы.
Лондон - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Британия ввела новые ограничения в рамках антироссийских санкций
26 сентября, 13:16
 
РоссияПосольство России в ВеликобританииВеликобританияЭкономикаСанкции в отношении России
 
 
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