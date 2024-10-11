https://ria.ru/20241011/vaktsinatsiya-1977558194.html
Более 600 тысяч детей прошли вакцинацию от гриппа в Подмосковье
Более 600 тысяч детей прошли вакцинацию от гриппа в Подмосковье - РИА Новости, 11.10.2024
Более 600 тысяч детей прошли вакцинацию от гриппа в Подмосковье
Более 600 тысяч детей вакцинировались от гриппа с начала прививочной кампании в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T12:03
2024-10-11T12:03
2024-10-11T12:03
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
алексей сапанюк
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Более 600 тысяч детей вакцинировались от гриппа с начала прививочной кампании в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "Осенью всегда наблюдается подъем сезонной заболеваемости, а в школе дети, как правило, находятся в тесном контакте. Вакцинация позволяет защититься от гриппа и его опасных осложнений. Для удобства родителей дети могут сделать прививку не только в поликлинике, но и в школе или детском садике", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что с начала прививочной кампании вакцинацию от гриппа прошли более 600 тысяч детей. Записаться на прием можно по телефону 122, а также через региональный портал Госуслуг "Здоровье" или инфомат.
https://ria.ru/20241010/podmoskove-1977379911.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), алексей сапанюк
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Алексей Сапанюк