https://ria.ru/20241011/uvolnenie-1977638343.html
На Украине уволили замминистра обороны
На Украине уволили замминистра обороны - РИА Новости, 11.10.2024
На Украине уволили замминистра обороны
Кабинет министров Украины уволил замминистра обороны Александра Балануцу спустя полгода после назначения на должность, сообщило в пятницу украинское... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T16:35
2024-10-11T16:35
2024-10-11T16:35
в мире
украина
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Кабинет министров Украины уволил замминистра обороны Александра Балануцу спустя полгода после назначения на должность, сообщило в пятницу украинское министерство обороны в Telegram-канале. Как отмечается в публикации, Балануца был назначен на пост замминистра обороны в мае 2024 года. В ведомстве он отвечал за направление европейской интеграции. "По представлению министра обороны Украины правительство уволило с должности заместителя министра обороны Александра Балануцу", - говорится в сообщении. В публикации отмечается, что Балануца продолжит работу в дипломатической сфере.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина
На Украине уволили замминистра обороны
Замминистра обороны Украины Балануцу уволили через полгода после назначения