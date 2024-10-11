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На Украине уволили замминистра обороны - РИА Новости, 11.10.2024
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16:35 11.10.2024
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На Украине уволили замминистра обороны
На Украине уволили замминистра обороны - РИА Новости, 11.10.2024
На Украине уволили замминистра обороны
Кабинет министров Украины уволил замминистра обороны Александра Балануцу спустя полгода после назначения на должность, сообщило в пятницу украинское... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T16:35
2024-10-11T16:35
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Кабинет министров Украины уволил замминистра обороны Александра Балануцу спустя полгода после назначения на должность, сообщило в пятницу украинское министерство обороны в Telegram-канале. Как отмечается в публикации, Балануца был назначен на пост замминистра обороны в мае 2024 года. В ведомстве он отвечал за направление европейской интеграции. "По представлению министра обороны Украины правительство уволило с должности заместителя министра обороны Александра Балануцу", - говорится в сообщении. В публикации отмечается, что Балануца продолжит работу в дипломатической сфере.
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в мире, украина
В мире, Украина
На Украине уволили замминистра обороны

Замминистра обороны Украины Балануцу уволили через полгода после назначения

© Фото : Embassy of Ukraine in KuwaitАлександр Балануца
Александр Балануца - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© Фото : Embassy of Ukraine in Kuwait
Александр Балануца. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Кабинет министров Украины уволил замминистра обороны Александра Балануцу спустя полгода после назначения на должность, сообщило в пятницу украинское министерство обороны в Telegram-канале.
Как отмечается в публикации, Балануца был назначен на пост замминистра обороны в мае 2024 года. В ведомстве он отвечал за направление европейской интеграции.
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"По представлению министра обороны Украины правительство уволило с должности заместителя министра обороны Александра Балануцу", - говорится в сообщении.
В публикации отмечается, что Балануца продолжит работу в дипломатической сфере.
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