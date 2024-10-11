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На Украине уволили замминистра обороны

На Украине уволили замминистра обороны - РИА Новости, 11.10.2024

На Украине уволили замминистра обороны

Кабинет министров Украины уволил замминистра обороны Александра Балануцу спустя полгода после назначения на должность, сообщило в пятницу украинское... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T16:35

2024-10-11T16:35

2024-10-11T16:35

в мире

украина

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Кабинет министров Украины уволил замминистра обороны Александра Балануцу спустя полгода после назначения на должность, сообщило в пятницу украинское министерство обороны в Telegram-канале. Как отмечается в публикации, Балануца был назначен на пост замминистра обороны в мае 2024 года. В ведомстве он отвечал за направление европейской интеграции. "По представлению министра обороны Украины правительство уволило с должности заместителя министра обороны Александра Балануцу", - говорится в сообщении. В публикации отмечается, что Балануца продолжит работу в дипломатической сфере.

https://ria.ru/20241011/spetsoperatsiya-1977595958.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина