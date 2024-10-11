https://ria.ru/20241011/ulitskaya-1977639194.html
Суд оштрафовал Улицкую* за нарушение порядка деятельности иноагента
Суд оштрафовал Улицкую* за нарушение порядка деятельности иноагента - РИА Новости, 11.10.2024
Суд оштрафовал Улицкую* за нарушение порядка деятельности иноагента
Савеловский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей писательницу Людмилу Улицкую* за нарушение порядка деятельности иноагента, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T16:44
2024-10-11T16:44
2024-10-11T16:44
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Савеловский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей писательницу Людмилу Улицкую* за нарушение порядка деятельности иноагента, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением Савëловского районного суда города Москвы Улицкая* признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента). Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства. Также Савеловский суд по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (непредоставление в Минюст сведений о деятельности иноагентов) назначил штрафы по 40 тысяч рублей журналистам Михаилу Рубину и Сергею Лойко*, экс-игроку "Что? Где? Когда" Ровшану Аскерову*, блогеру Михаилу Светову*, экс-депутату Госдумы Геннадию Гудкову*.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20241011/pisatelnitsa-1977507542.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, россия, михаил светов, геннадий гудков, госдума рф
Происшествия, Москва, Россия, Михаил Светов, Геннадий Гудков, Госдума РФ
Суд оштрафовал Улицкую* за нарушение порядка деятельности иноагента
Суд в Москве оштрафовал писательницу Людмилу Улицкую* на 30 тысяч рублей
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Савеловский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей писательницу Людмилу Улицкую* за нарушение порядка деятельности иноагента, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением Савëловского районного суда города Москвы Улицкая* признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента). Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства.
Также Савеловский суд по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (непредоставление в Минюст сведений о деятельности иноагентов) назначил штрафы по 40 тысяч рублей журналистам Михаилу Рубину и Сергею Лойко*, экс-игроку "Что? Где? Когда" Ровшану Аскерову*, блогеру Михаилу Светову*, экс-депутату Госдумы Геннадию Гудкову*.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.