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Суд оштрафовал Улицкую* за нарушение порядка деятельности иноагента - РИА Новости, 11.10.2024
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16:44 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/ulitskaya-1977639194.html
Суд оштрафовал Улицкую* за нарушение порядка деятельности иноагента
Суд оштрафовал Улицкую* за нарушение порядка деятельности иноагента - РИА Новости, 11.10.2024
Суд оштрафовал Улицкую* за нарушение порядка деятельности иноагента
Савеловский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей писательницу Людмилу Улицкую* за нарушение порядка деятельности иноагента, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T16:44
2024-10-11T16:44
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Савеловский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей писательницу Людмилу Улицкую* за нарушение порядка деятельности иноагента, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением Савëловского районного суда города Москвы Улицкая* признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента). Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства. Также Савеловский суд по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (непредоставление в Минюст сведений о деятельности иноагентов) назначил штрафы по 40 тысяч рублей журналистам Михаилу Рубину и Сергею Лойко*, экс-игроку "Что? Где? Когда" Ровшану Аскерову*, блогеру Михаилу Светову*, экс-депутату Госдумы Геннадию Гудкову*.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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происшествия, москва, россия, михаил светов, геннадий гудков, госдума рф
Происшествия, Москва, Россия, Михаил Светов, Геннадий Гудков, Госдума РФ
Суд оштрафовал Улицкую* за нарушение порядка деятельности иноагента

Суд в Москве оштрафовал писательницу Людмилу Улицкую* на 30 тысяч рублей

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПисательница Людмила Улицкая
Писательница Людмила Улицкая - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Савеловский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей писательницу Людмилу Улицкую* за нарушение порядка деятельности иноагента, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением Савëловского районного суда города Москвы Улицкая* признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента). Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства.
Также Савеловский суд по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (непредоставление в Минюст сведений о деятельности иноагентов) назначил штрафы по 40 тысяч рублей журналистам Михаилу Рубину и Сергею Лойко*, экс-игроку "Что? Где? Когда" Ровшану Аскерову*, блогеру Михаилу Светову*, экс-депутату Госдумы Геннадию Гудкову*.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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