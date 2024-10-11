https://ria.ru/20241011/ukraine-1977631424.html

Киев заявил, что не готов к прекращению огня

Киев заявил, что не готов к прекращению огня - РИА Новости, 11.10.2024

Киев заявил, что не готов к прекращению огня

Киев не собирается прекращать боевые действия, как ранее сообщали иностранные СМИ, заявил МИД Украины в своем Telegram-канале. РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T16:08

2024-10-11T16:08

2024-10-11T16:08

специальная военная операция на украине

в мире

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вооруженные силы украины

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владимир зеленский

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Киев не собирается прекращать боевые действия, как ранее сообщали иностранные СМИ, заявил МИД Украины в своем Telegram-канале.В киевском внешнеполитическом ведомстве назвали "формулу мира" Зеленского "единственным реалистичным" способом урегулирования.Ранее на этой неделе газета Corriere della Sera сообщила, что Владимир Зеленский готов на прекращение огня по линии фронта при получении гарантий западных стран, а издание Washington Post со ссылкой на западных дипломатов сообщило, что глава киевского режима стал более открытым к переговорам с Россией из-за ослабления украинских позиций.Президент России Владимир Путин 14 июня назвал следующие предпосылки к урегулированию украинского конфликта: полный вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей; признание территориальных реалий, закрепленных в российской Конституции; нейтральный внеблоковый безъядерный статус Украины; ее демилитаризация и денацификация; обеспечение прав, свобод и интересов русскоязычных граждан; отмена всех антироссийских санкций.

https://ria.ru/20241011/zelenskiy-1977553275.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины, владимир путин, россия, владимир зеленский, киев