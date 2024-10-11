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Киев заявил, что не готов к прекращению огня - РИА Новости, 11.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:08 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/ukraine-1977631424.html
Киев заявил, что не готов к прекращению огня
Киев заявил, что не готов к прекращению огня - РИА Новости, 11.10.2024
Киев заявил, что не готов к прекращению огня
Киев не собирается прекращать боевые действия, как ранее сообщали иностранные СМИ, заявил МИД Украины в своем Telegram-канале. РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T16:08
2024-10-11T16:08
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
владимир путин
россия
владимир зеленский
киев
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Киев не собирается прекращать боевые действия, как ранее сообщали иностранные СМИ, заявил МИД Украины в своем Telegram-канале.В киевском внешнеполитическом ведомстве назвали "формулу мира" Зеленского "единственным реалистичным" способом урегулирования.Ранее на этой неделе газета Corriere della Sera сообщила, что Владимир Зеленский готов на прекращение огня по линии фронта при получении гарантий западных стран, а издание Washington Post со ссылкой на западных дипломатов сообщило, что глава киевского режима стал более открытым к переговорам с Россией из-за ослабления украинских позиций.Президент России Владимир Путин 14 июня назвал следующие предпосылки к урегулированию украинского конфликта: полный вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей; признание территориальных реалий, закрепленных в российской Конституции; нейтральный внеблоковый безъядерный статус Украины; ее демилитаризация и денацификация; обеспечение прав, свобод и интересов русскоязычных граждан; отмена всех антироссийских санкций.
https://ria.ru/20241011/zelenskiy-1977553275.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, владимир путин, россия, владимир зеленский, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Россия, Владимир Зеленский, Киев
Киев заявил, что не готов к прекращению огня

МИД Украины заявил, что Киев не готов к прекращению огня

© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua LeonardУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua Leonard
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Киев не собирается прекращать боевые действия, как ранее сообщали иностранные СМИ, заявил МИД Украины в своем Telegram-канале.
В киевском внешнеполитическом ведомстве назвали "формулу мира" Зеленского "единственным реалистичным" способом урегулирования.
Ранее на этой неделе газета Corriere della Sera сообщила, что Владимир Зеленский готов на прекращение огня по линии фронта при получении гарантий западных стран, а издание Washington Post со ссылкой на западных дипломатов сообщило, что глава киевского режима стал более открытым к переговорам с Россией из-за ослабления украинских позиций.
Президент России Владимир Путин 14 июня назвал следующие предпосылки к урегулированию украинского конфликта: полный вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей; признание территориальных реалий, закрепленных в российской Конституции; нейтральный внеблоковый безъядерный статус Украины; ее демилитаризация и денацификация; обеспечение прав, свобод и интересов русскоязычных граждан; отмена всех антироссийских санкций.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
"Происходит стремительно". На Западе сделали заявление о Зеленском
Вчера, 11:40
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинРоссияВладимир ЗеленскийКиев
 
 
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