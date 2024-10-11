https://ria.ru/20241011/ukraina-1977502360.html
В Черкасской области прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Черкасской области прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.10.2024
В Черкасской области прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы прозвучали в Черкасской области Украины, сообщает телеканал ТСН. РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T03:33
2024-10-11T03:33
2024-10-11T03:33
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Взрывы прозвучали в Черкасской области Украины, сообщает телеканал ТСН. По данным телеканала, первые сообщения о взрывах поступили в 2.55 мск. Повторные взрывы раздались спустя полчаса. "Черкасская область – снова взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале ТСН. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241010/svo-1977422737.html
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черкасская область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Черкасская область, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
В Черкасской области прогремели взрывы, сообщили СМИ
ТСН: в Черкасской области прогремели взрывы