https://ria.ru/20241011/uklonisty-1977693337.html

СМИ сообщили, как СБУ отлавливала уклонистов в Ровно

СМИ сообщили, как СБУ отлавливала уклонистов в Ровно - РИА Новости, 11.10.2024

СМИ сообщили, как СБУ отлавливала уклонистов в Ровно

Представители Службы безопасности Украины вместе с силовиками из других структур под видом "контрразведывательных мероприятий" в Ровно устроили облаву для... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T23:15

2024-10-11T23:15

2024-10-11T23:15

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Представители Службы безопасности Украины вместе с силовиками из других структур под видом "контрразведывательных мероприятий" в Ровно устроили облаву для военнообязанных в торговых центрах города, сообщает местное издание "Страна.ua". "СБУ сегодня заявила, что проводит "контрразведывательные мероприятия" на территории города Ровно, направленные на предотвращение и нейтрализацию угроз разведывательно-подрывной деятельности против нашего государства. В реальности, по словам местным жителей, силовики перекрыли выезды из нескольких торговых центров и проверяли у всех мужчин учетные документы", - сообщает издание в Telegram-канале. Как отмечает издание, СБУ совместно с нацполицией, нацгвардией и другими составляющими сил обороны Украины устроили проверку не только у посетителей, но и у продавцов и других сотрудников даже на складах магазинов и в санузлах. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20241011/uklonisty-1977692940.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, ровно, служба безопасности украины, страна.ua