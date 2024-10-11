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СМИ сообщили, как СБУ отлавливала уклонистов в Ровно - РИА Новости, 11.10.2024
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23:15 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/uklonisty-1977693337.html
СМИ сообщили, как СБУ отлавливала уклонистов в Ровно
СМИ сообщили, как СБУ отлавливала уклонистов в Ровно - РИА Новости, 11.10.2024
СМИ сообщили, как СБУ отлавливала уклонистов в Ровно
Представители Службы безопасности Украины вместе с силовиками из других структур под видом "контрразведывательных мероприятий" в Ровно устроили облаву для... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T23:15
2024-10-11T23:15
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Представители Службы безопасности Украины вместе с силовиками из других структур под видом "контрразведывательных мероприятий" в Ровно устроили облаву для военнообязанных в торговых центрах города, сообщает местное издание "Страна.ua". "СБУ сегодня заявила, что проводит "контрразведывательные мероприятия" на территории города Ровно, направленные на предотвращение и нейтрализацию угроз разведывательно-подрывной деятельности против нашего государства. В реальности, по словам местным жителей, силовики перекрыли выезды из нескольких торговых центров и проверяли у всех мужчин учетные документы", - сообщает издание в Telegram-канале. Как отмечает издание, СБУ совместно с нацполицией, нацгвардией и другими составляющими сил обороны Украины устроили проверку не только у посетителей, но и у продавцов и других сотрудников даже на складах магазинов и в санузлах. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20241011/uklonisty-1977692940.html
https://ria.ru/20240915/ukraina-1972558140.html
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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в мире, украина, ровно, служба безопасности украины, страна.ua
В мире, Украина, Ровно, Служба безопасности Украины, Страна.ua
СМИ сообщили, как СБУ отлавливала уклонистов в Ровно

"Страна.ua": в Ровно под видом контрразведывательной операции ловили уклонистов

© Фото : СБУНашивка СБУ
Нашивка СБУ - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© Фото : СБУ
Нашивка СБУ. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Представители Службы безопасности Украины вместе с силовиками из других структур под видом "контрразведывательных мероприятий" в Ровно устроили облаву для военнообязанных в торговых центрах города, сообщает местное издание "Страна.ua".
«
"СБУ сегодня заявила, что проводит "контрразведывательные мероприятия" на территории города Ровно, направленные на предотвращение и нейтрализацию угроз разведывательно-подрывной деятельности против нашего государства. В реальности, по словам местным жителей, силовики перекрыли выезды из нескольких торговых центров и проверяли у всех мужчин учетные документы", - сообщает издание в Telegram-канале.
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Как отмечает издание, СБУ совместно с нацполицией, нацгвардией и другими составляющими сил обороны Украины устроили проверку не только у посетителей, но и у продавцов и других сотрудников даже на складах магазинов и в санузлах.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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