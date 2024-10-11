https://ria.ru/20241011/uklonisty-1977692940.html
В Киеве работники военкомата устроили досмотр на концерте "Океана Эльзы"
В Киеве работники военкомата устроили досмотр на концерте "Океана Эльзы" - РИА Новости, 12.10.2024
В Киеве работники военкомата устроили досмотр на концерте "Океана Эльзы"
Полсотни сотрудников военкоматов и полиции приехали к киевскому Дворцу спорта на концерт рок-группы и устроили массовый досмотр документов у военнообязанных,... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-11T23:02
2024-10-11T23:02
2024-10-12T02:56
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Полсотни сотрудников военкоматов и полиции приехали к киевскому Дворцу спорта на концерт рок-группы и устроили массовый досмотр документов у военнообязанных, некоторых зрителей задержали, сообщает украинский телеканал ТСН. "Вечером в пятницу... в Киеве у Дворца спорта собралось около полсотни работников ТЦК (территориальные центры комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.). Они массово проверяли мужчин, выходящих с концерта рок-группы "Океана Эльзы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала. Как отмечает СМИ, некоторых посетителей концерта задерживали и сажали в полицейские автомобили. Концерт был посвящен 30-летию группы, все билеты на него были проданы. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20241010/sbu-1977442135.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев
В Киеве работники военкомата устроили досмотр на концерте "Океана Эльзы"
Военкомы устроили досмотр на концерте рок-группы "Океан Эльзы" в Киеве
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости.
Полсотни сотрудников военкоматов и полиции приехали к киевскому Дворцу спорта на концерт рок-группы и устроили массовый досмотр документов у военнообязанных, некоторых зрителей задержали, сообщает украинский телеканал ТСН
.
«
"Вечером в пятницу... в Киеве у Дворца спорта собралось около полсотни работников ТЦК (территориальные центры комплектования, так на Украине
называют военкоматы - ред.). Они массово проверяли мужчин, выходящих с концерта рок-группы "Океана Эльзы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала.
Как отмечает СМИ, некоторых посетителей концерта задерживали и сажали в полицейские автомобили. Концерт был посвящен 30-летию группы, все билеты на него были проданы.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.