https://ria.ru/20241011/uklonisty-1977692940.html

В Киеве работники военкомата устроили досмотр на концерте "Океана Эльзы"

В Киеве работники военкомата устроили досмотр на концерте "Океана Эльзы" - РИА Новости, 12.10.2024

В Киеве работники военкомата устроили досмотр на концерте "Океана Эльзы"

Полсотни сотрудников военкоматов и полиции приехали к киевскому Дворцу спорта на концерт рок-группы и устроили массовый досмотр документов у военнообязанных,... РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-11T23:02

2024-10-11T23:02

2024-10-12T02:56

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Полсотни сотрудников военкоматов и полиции приехали к киевскому Дворцу спорта на концерт рок-группы и устроили массовый досмотр документов у военнообязанных, некоторых зрителей задержали, сообщает украинский телеканал ТСН. "Вечером в пятницу... в Киеве у Дворца спорта собралось около полсотни работников ТЦК (территориальные центры комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.). Они массово проверяли мужчин, выходящих с концерта рок-группы "Океана Эльзы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала. Как отмечает СМИ, некоторых посетителей концерта задерживали и сажали в полицейские автомобили. Концерт был посвящен 30-летию группы, все билеты на него были проданы. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20241010/sbu-1977442135.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, киев