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Бывший подчиненный Канье Уэста обвинил его в слежке за бывшей женой - РИА Новости, 11.10.2024
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16:46 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/uest-1977639783.html
Бывший подчиненный Канье Уэста обвинил его в слежке за бывшей женой
Бывший подчиненный Канье Уэста обвинил его в слежке за бывшей женой - РИА Новости, 11.10.2024
Бывший подчиненный Канье Уэста обвинил его в слежке за бывшей женой
Бывший подчиненный американского рэпера Канье Уэста подал на него иск в суд, обвинив в организации слежки за нынешней супругой музыканта и семьей бывшей,... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T16:46
2024-10-11T16:46
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Бывший подчиненный американского рэпера Канье Уэста подал на него иск в суд, обвинив в организации слежки за нынешней супругой музыканта и семьей бывшей, психологическом насилии, угрозах расправой и нарушении трудового законодательства штата Калифорния, сообщает журнал Rolling Stone. "Канье Уэст давал помощнику задания по добыче информации о семье (бывшей жены Ким - ред.) Кардашьян, нанимал частных детективов для слежки за нынешней супругой Бьянкой Цензори и вел себя неадекватно под действием "веселящего газа", - пишет журнал со ссылкой на судебные документы. Кроме того, иск содержит обвинения в психологическом насилии и угрозах расправой в отношении своего бывшего подчиненного, а также нарушении трудового законодательства штата Калифорния. В документах суда пожелавший остаться анонимным истец утверждает, что начал работать руководителем предвыборной кампании Уэста в декабре 2022 года, когда тот планировал повторно участвовать в президентских выборах в США. Позже, когда музыкант отказался от этой идеи, истец стал его "директором разведки". В этой роли он, в частности, отвечал за найм частных детективов для слежки за женой Уэста Бьянкой Цензори в путешествиях и сборе данных о семье его экс-супруги Ким Кардашьян. В мае Уэст, по словам истца, начал вести себя неадекватно из-за злоупотребления "веселящим газом" - в одном из эпизодов музыкант угрожал истцу расправой и смертью за информирование Уэста об "обеспокоенности безопасностью" некоторых учеников его школы Donda Academy, которую выразила одна из сотрудниц заведения. Истец заявляет, что продолжавшиеся еще несколько дней после инцидента угрозы от людей Уэста спровоцировали у него обострение заработанного в годы военной службы посттравматического расстройства, из-за чего тот был вынужден обратиться к врачу. Истец требует от Уэста возмещения невыплаченной ему заработной платы, нанесенного ущерба и расходов на адвоката, уточняет журнал.
https://ria.ru/20240630/kane_uest-1956504533.html
https://ria.ru/20240604/kane-1950427702.html
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калифорния, сша, канье уэст, в мире
Калифорния, США, Канье Уэст, В мире
Бывший подчиненный Канье Уэста обвинил его в слежке за бывшей женой

Rolling Stone: бывший подчиненный Канье Уэста подал на него в суд

© AP Photo / Michael WykeКанье Уэст
Канье Уэст - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© AP Photo / Michael Wyke
Канье Уэст. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Бывший подчиненный американского рэпера Канье Уэста подал на него иск в суд, обвинив в организации слежки за нынешней супругой музыканта и семьей бывшей, психологическом насилии, угрозах расправой и нарушении трудового законодательства штата Калифорния, сообщает журнал Rolling Stone.
"Канье Уэст давал помощнику задания по добыче информации о семье (бывшей жены Ким - ред.) Кардашьян, нанимал частных детективов для слежки за нынешней супругой Бьянкой Цензори и вел себя неадекватно под действием "веселящего газа", - пишет журнал со ссылкой на судебные документы.
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Кроме того, иск содержит обвинения в психологическом насилии и угрозах расправой в отношении своего бывшего подчиненного, а также нарушении трудового законодательства штата Калифорния.
В документах суда пожелавший остаться анонимным истец утверждает, что начал работать руководителем предвыборной кампании Уэста в декабре 2022 года, когда тот планировал повторно участвовать в президентских выборах в США. Позже, когда музыкант отказался от этой идеи, истец стал его "директором разведки". В этой роли он, в частности, отвечал за найм частных детективов для слежки за женой Уэста Бьянкой Цензори в путешествиях и сборе данных о семье его экс-супруги Ким Кардашьян.
В мае Уэст, по словам истца, начал вести себя неадекватно из-за злоупотребления "веселящим газом" - в одном из эпизодов музыкант угрожал истцу расправой и смертью за информирование Уэста об "обеспокоенности безопасностью" некоторых учеников его школы Donda Academy, которую выразила одна из сотрудниц заведения. Истец заявляет, что продолжавшиеся еще несколько дней после инцидента угрозы от людей Уэста спровоцировали у него обострение заработанного в годы военной службы посттравматического расстройства, из-за чего тот был вынужден обратиться к врачу.
Истец требует от Уэста возмещения невыплаченной ему заработной платы, нанесенного ущерба и расходов на адвоката, уточняет журнал.
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