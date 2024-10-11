https://ria.ru/20241011/udmurtiya-1977671575.html

Представительство Президентской академии открылось в Удмуртии

Представительство Президентской академии открылось в Удмуртии - РИА Новости, 11.10.2024

Представительство Президентской академии открылось в Удмуртии

Представительство Президентской академии открылось в Удмуртии: глава региона Александр Бречалов и проректор академии Александр Ефремов подписали соглашение,... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T18:43

2024-10-11T18:43

2024-10-11T18:43

удмуртская республика

россия

ижевск

александр бречалов

владимир путин

удмуртская республика (удмуртия)

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УФА, 11 окт - РИА Новости. Представительство Президентской академии открылось в Удмуртии: глава региона Александр Бречалов и проректор академии Александр Ефремов подписали соглашение, сообщает пресс-служба руководителя республики. "Александр Бречалов и проректор Академии Александр Ефремов 11 октября подписали соглашение о сотрудничестве. Благодаря этому на базе корпорации развития Удмуртии открылось представительство академии. Оно стало вторым в стране в региональной сети вуза", - говорится в сообщении. Основными направлениями работы представительства в Удмуртии станут подготовка и обучение команд региональных органов власти, управленческого резерва республики, а также реализация программы "Время героев" для участников СВО, говорится в сообщении. "Мы стремимся создать команду, способную решать самые сложные задачи и отвечать на вызовы современности. Большая благодарность Президентской академии, что в этом нам будут помогать её специалисты – развивать навыки необходимые для государственных и муниципальных служащих, их управленческие и лидерские качества. Ещё одно важное направление для сотрудничества – программа "Время героев", запущенная по инициативе президента Владимира Путина. На базе "Корпорации развития Удмуртии" оборудуем место для следующих участников программы – ветеранов спецоперации", - приводятся слова Бречалова. Руководителем представительства назначена Ольга Тронина, ранее занимавшая должность директора "Центра развития компетенций" Удмуртского государственного университета и программного директора университетской "Точки кипения", добавили в пресс-службе. "Поздравляю коллег с открытием представительства академии в Удмуртии. Для нас это важный шаг на пути реализации плана по открытию представительств во всех регионах России. Благодарен руководству Удмуртии за поддержку и уверен, что работа представительства позволит укрепить наше взаимодействие", - цитирует пресс-служба ректора Президентской академии Алексея Комиссарова. "Открытие представительства в Ижевске – это новый этап развития академии как центра реализации государственной политики в области государственного управления. Благодаря серьезной вовлеченности главы республики Александра Бречалова в создание профессиональной управленческой команды принято решение, что представительство Президентской академии станет для филиальной сети академии референсным центром по организации подготовки команд в регионах", – сказал проректор Академии Александр Ефремов. В пресс-службе уточнили, что первые занятия в представительстве Президентской академии стартовали 11 октября. За три дня обучающий модуль "Лидерство и современные инструменты управления" освоят 25 финалистов третьего конкурса "Команда Удмуртии". После это все они попадут в кадровый резерв государственной и муниципальной службы региона.

https://ria.ru/20241004/brechalov-1976407495.html

https://ria.ru/20240910/brechalov-1971939367.html

https://ria.ru/20241011/brechalov-1977653051.html

россия

ижевск

удмуртская республика (удмуртия)

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россия, ижевск, александр бречалов, владимир путин, удмуртская республика (удмуртия)