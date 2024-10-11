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В Нижегородской области после конфликта школьницы с учителем возбудили дело - РИА Новости, 11.10.2024
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14:33 11.10.2024 (обновлено: 14:35 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/uchitel-1977604612.html
В Нижегородской области после конфликта школьницы с учителем возбудили дело
В Нижегородской области после конфликта школьницы с учителем возбудили дело - РИА Новости, 11.10.2024
В Нижегородской области после конфликта школьницы с учителем возбудили дело
Уголовное дело возбудили в Нижегородской области после того, как в поселке Тонкино школьница с нарушением слуха попала в больницу после конфликта с... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T14:33
2024-10-11T14:35
происшествия
нижегородская область
россия
нижний новгород
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 окт - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Нижегородской области после того, как в поселке Тонкино школьница с нарушением слуха попала в больницу после конфликта с учительницей, сообщает региональное следственное управление СК РФ. "В социальных медиа сообщается, что слабослышащая девочка впала в кому после того, как на неё на уроке накричала учительница. Родители девочки и других учеников считают, что причиной резкого ухудшения состояния ее здоровья стал нервный стресс, который она перенесла в связи с противоправными действиями педагога. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", - говорится в сообщении. Ранее местный телеканал "Кстати" сообщил, что в школе поселка Тонкино Нижегородской области 11-летняя девочка попала в больницу после того, как учительница обозвала девочку глухой из-за того, та не услышала ее вопрос. Отмечается, что школьники и раньше жаловались на педагога за ее некорректное поведение. Как сообщили журналистам в минздраве Нижегородской области, сейчас девочка проходит лечение в Нижнем Новгороде, ее состояние оценивается как удовлетворительное. По информации управления образования администрации Тонкинского муниципального округа, сейчас педагог уже не работает в школе.
https://ria.ru/20241010/chechnja-1977468324.html
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происшествия, нижегородская область, россия, нижний новгород, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нижегородская область, Россия, Нижний Новгород, Следственный комитет России (СК РФ)
В Нижегородской области после конфликта школьницы с учителем возбудили дело

В Нижегородской области школьница впала в кому после конфликта с учительницей

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 окт - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Нижегородской области после того, как в поселке Тонкино школьница с нарушением слуха попала в больницу после конфликта с учительницей, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
"В социальных медиа сообщается, что слабослышащая девочка впала в кому после того, как на неё на уроке накричала учительница. Родители девочки и других учеников считают, что причиной резкого ухудшения состояния ее здоровья стал нервный стресс, который она перенесла в связи с противоправными действиями педагога. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", - говорится в сообщении.
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Ранее местный телеканал "Кстати" сообщил, что в школе поселка Тонкино Нижегородской области 11-летняя девочка попала в больницу после того, как учительница обозвала девочку глухой из-за того, та не услышала ее вопрос. Отмечается, что школьники и раньше жаловались на педагога за ее некорректное поведение.
Как сообщили журналистам в минздраве Нижегородской области, сейчас девочка проходит лечение в Нижнем Новгороде, ее состояние оценивается как удовлетворительное. По информации управления образования администрации Тонкинского муниципального округа, сейчас педагог уже не работает в школе.
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ПроисшествияНижегородская областьРоссияНижний НовгородСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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