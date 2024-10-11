https://ria.ru/20241011/uchitel-1977604612.html

В Нижегородской области после конфликта школьницы с учителем возбудили дело

В Нижегородской области после конфликта школьницы с учителем возбудили дело - РИА Новости, 11.10.2024

В Нижегородской области после конфликта школьницы с учителем возбудили дело

Уголовное дело возбудили в Нижегородской области после того, как в поселке Тонкино школьница с нарушением слуха попала в больницу после конфликта с... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T14:33

2024-10-11T14:33

2024-10-11T14:35

происшествия

нижегородская область

россия

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следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 окт - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Нижегородской области после того, как в поселке Тонкино школьница с нарушением слуха попала в больницу после конфликта с учительницей, сообщает региональное следственное управление СК РФ. "В социальных медиа сообщается, что слабослышащая девочка впала в кому после того, как на неё на уроке накричала учительница. Родители девочки и других учеников считают, что причиной резкого ухудшения состояния ее здоровья стал нервный стресс, который она перенесла в связи с противоправными действиями педагога. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", - говорится в сообщении. Ранее местный телеканал "Кстати" сообщил, что в школе поселка Тонкино Нижегородской области 11-летняя девочка попала в больницу после того, как учительница обозвала девочку глухой из-за того, та не услышала ее вопрос. Отмечается, что школьники и раньше жаловались на педагога за ее некорректное поведение. Как сообщили журналистам в минздраве Нижегородской области, сейчас девочка проходит лечение в Нижнем Новгороде, ее состояние оценивается как удовлетворительное. По информации управления образования администрации Тонкинского муниципального округа, сейчас педагог уже не работает в школе.

https://ria.ru/20241010/chechnja-1977468324.html

https://ria.ru/20241009/delo-1977241124.html

нижегородская область

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происшествия, нижегородская область, россия, нижний новгород, следственный комитет россии (ск рф)