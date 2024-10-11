Рейтинг@Mail.ru
Троих нижегородцев подозревают в убийстве в массовой драке - РИА Новости, 11.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:45 11.10.2024 (обновлено: 17:53 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/ubiystvo-1977657208.html
Троих нижегородцев подозревают в убийстве в массовой драке
Троих нижегородцев подозревают в убийстве в массовой драке - РИА Новости, 11.10.2024
Троих нижегородцев подозревают в убийстве в массовой драке
Трое жителей Нижегородской области подозреваются в убийстве молодого мужчины и покушении на убийство еще трех человек в массовой драке в Нижнем Новгороде,... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T17:45
2024-10-11T17:53
происшествия
россия
нижегородская область
нижний новгород
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152508/84/1525088402_19:0:981:541_1920x0_80_0_0_fc1a26bef85f513510fc252a3c74335e.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 окт - РИА Новости. Трое жителей Нижегородской области подозреваются в убийстве молодого мужчины и покушении на убийство еще трех человек в массовой драке в Нижнем Новгороде, сообщило региональное следственное управление СК РФ. По версии следствия, 10 октября на улице Радужной в ходе массового конфликта один из подозреваемых нанес молодому мужчине множественные ножевые ранения, от которых тот скончался в больнице, а двое других злоумышленников нанесли ножевые ранения еще трем молодым мужчинам. С телесными повреждениями различной степени тяжести они были госпитализированы. По факту убийства молодого мужчины и покушении на убийство трех человек возбуждены уголовные дела по статье 105 УК РФ. Трое подозреваемых задержаны, в ближайшее время судом им будет избрана мера пресечения. По данным местных СМИ, массовая драка произошла после концерта в одном из клубов города.
https://ria.ru/20241011/ekspertiza-1977558032.html
россия
нижегородская область
нижний новгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152508/84/1525088402_140:0:861:541_1920x0_80_0_0_0188c432cd3db354cb37ce52579f709a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, нижегородская область, нижний новгород, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Нижегородская область, Нижний Новгород, Следственный комитет России (СК РФ)
Троих нижегородцев подозревают в убийстве в массовой драке

В Нижнем Новгороде трех человек подозревают в убийстве молодого мужчины в драке

© Sputnik / Табылды Кадырбеков Холодное оружие
Холодное оружие - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Холодное оружие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 окт - РИА Новости. Трое жителей Нижегородской области подозреваются в убийстве молодого мужчины и покушении на убийство еще трех человек в массовой драке в Нижнем Новгороде, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
По версии следствия, 10 октября на улице Радужной в ходе массового конфликта один из подозреваемых нанес молодому мужчине множественные ножевые ранения, от которых тот скончался в больнице, а двое других злоумышленников нанесли ножевые ранения еще трем молодым мужчинам. С телесными повреждениями различной степени тяжести они были госпитализированы.
По факту убийства молодого мужчины и покушении на убийство трех человек возбуждены уголовные дела по статье 105 УК РФ. Трое подозреваемых задержаны, в ближайшее время судом им будет избрана мера пресечения.
По данным местных СМИ, массовая драка произошла после концерта в одном из клубов города.
Оружие и патроны, найденные у мужчины, напавшего на супружескую пару в лесополосе Долгопрудного - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
В Подмосковье проведут психиатрическую экспертизу после убийства супругов
Вчера, 12:03
 
ПроисшествияРоссияНижегородская областьНижний НовгородСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала