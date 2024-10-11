https://ria.ru/20241011/ubiystvo-1977657208.html
Троих нижегородцев подозревают в убийстве в массовой драке
Троих нижегородцев подозревают в убийстве в массовой драке - РИА Новости, 11.10.2024
Троих нижегородцев подозревают в убийстве в массовой драке
Трое жителей Нижегородской области подозреваются в убийстве молодого мужчины и покушении на убийство еще трех человек в массовой драке в Нижнем Новгороде,... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T17:45
2024-10-11T17:45
2024-10-11T17:53
происшествия
россия
нижегородская область
нижний новгород
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152508/84/1525088402_19:0:981:541_1920x0_80_0_0_fc1a26bef85f513510fc252a3c74335e.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 окт - РИА Новости. Трое жителей Нижегородской области подозреваются в убийстве молодого мужчины и покушении на убийство еще трех человек в массовой драке в Нижнем Новгороде, сообщило региональное следственное управление СК РФ. По версии следствия, 10 октября на улице Радужной в ходе массового конфликта один из подозреваемых нанес молодому мужчине множественные ножевые ранения, от которых тот скончался в больнице, а двое других злоумышленников нанесли ножевые ранения еще трем молодым мужчинам. С телесными повреждениями различной степени тяжести они были госпитализированы. По факту убийства молодого мужчины и покушении на убийство трех человек возбуждены уголовные дела по статье 105 УК РФ. Трое подозреваемых задержаны, в ближайшее время судом им будет избрана мера пресечения. По данным местных СМИ, массовая драка произошла после концерта в одном из клубов города.
https://ria.ru/20241011/ekspertiza-1977558032.html
россия
нижегородская область
нижний новгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152508/84/1525088402_140:0:861:541_1920x0_80_0_0_0188c432cd3db354cb37ce52579f709a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, нижегородская область, нижний новгород, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Нижегородская область, Нижний Новгород, Следственный комитет России (СК РФ)
Троих нижегородцев подозревают в убийстве в массовой драке
В Нижнем Новгороде трех человек подозревают в убийстве молодого мужчины в драке