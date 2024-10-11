https://ria.ru/20241011/ubiystvo-1977657208.html

Троих нижегородцев подозревают в убийстве в массовой драке

Троих нижегородцев подозревают в убийстве в массовой драке - РИА Новости, 11.10.2024

Троих нижегородцев подозревают в убийстве в массовой драке

Трое жителей Нижегородской области подозреваются в убийстве молодого мужчины и покушении на убийство еще трех человек в массовой драке в Нижнем Новгороде,... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T17:45

2024-10-11T17:45

2024-10-11T17:53

происшествия

россия

нижегородская область

нижний новгород

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 окт - РИА Новости. Трое жителей Нижегородской области подозреваются в убийстве молодого мужчины и покушении на убийство еще трех человек в массовой драке в Нижнем Новгороде, сообщило региональное следственное управление СК РФ. По версии следствия, 10 октября на улице Радужной в ходе массового конфликта один из подозреваемых нанес молодому мужчине множественные ножевые ранения, от которых тот скончался в больнице, а двое других злоумышленников нанесли ножевые ранения еще трем молодым мужчинам. С телесными повреждениями различной степени тяжести они были госпитализированы. По факту убийства молодого мужчины и покушении на убийство трех человек возбуждены уголовные дела по статье 105 УК РФ. Трое подозреваемых задержаны, в ближайшее время судом им будет избрана мера пресечения. По данным местных СМИ, массовая драка произошла после концерта в одном из клубов города.

https://ria.ru/20241011/ekspertiza-1977558032.html

россия

нижегородская область

нижний новгород

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происшествия, россия, нижегородская область, нижний новгород, следственный комитет россии (ск рф)