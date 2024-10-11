https://ria.ru/20241011/ubiystvo-1977548532.html
В Подмосковье произошло покушение на помощника депутата Госдумы
В Подмосковье произошло покушение на помощника депутата Госдумы - РИА Новости, 11.10.2024
В Подмосковье произошло покушение на помощника депутата Госдумы
Неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину в подмосковном Одинцово, он госпитализирован, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, сообщила РИА... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T11:22
2024-10-11T11:22
2024-10-11T14:45
происшествия
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину в подмосковном Одинцово, он госпитализирован, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий. По данным следствия, 10 октября неизвестный на веранде дома в деревне Лапино городского округа Одинцово несколько раз выстрелил из неустановленного огнестрельного оружия в собственника дома. Потерпевший с двумя огнестрельными ранениями был госпитализирован. Он в реанимации. Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, потерпевший - помощник депутата Госдумы Шерип Аликхаджиев. "Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ)", - сказала Врадий. Она добавила, что сейчас следователи и криминалисты работают на месте происшествия, изъяты гильзы, пули и смывы. Личность преступника устанавливается.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, одинцово, россия, лапино, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф
Происшествия, Одинцово, Россия, Лапино, Ольга Врадий, Следственный комитет России (СК РФ), Госдума РФ
В Подмосковье произошло покушение на помощника депутата Госдумы
В Подмосковье совершили покушение на помощника депутата Госдумы Аликхаджиева
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину в подмосковном Одинцово, он госпитализирован, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.
По данным следствия, 10 октября неизвестный на веранде дома в деревне Лапино
городского округа Одинцово несколько раз выстрелил из неустановленного огнестрельного оружия в собственника дома. Потерпевший с двумя огнестрельными ранениями был госпитализирован. Он в реанимации.
Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, потерпевший - помощник депутата Госдумы Шерип Аликхаджиев.
"Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ)", - сказала Врадий.
Она добавила, что сейчас следователи и криминалисты работают на месте происшествия, изъяты гильзы, пули и смывы. Личность преступника устанавливается.