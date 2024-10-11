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Житель Москвы убил топором жену во время сбора грибов - РИА Новости, 11.10.2024
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10:03 11.10.2024 (обновлено: 15:20 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/ubiystvo-1977527932.html
Житель Москвы убил топором жену во время сбора грибов
Житель Москвы убил топором жену во время сбора грибов - РИА Новости, 11.10.2024
Житель Москвы убил топором жену во время сбора грибов
Во Владимирской области житель Москвы убил топором супругу во время сбора грибов в лесу, сообщила пресс-служба СУ СК по региону в своем Telegram-канале. РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T10:03
2024-10-11T15:20
происшествия
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РЯЗАНЬ, 11 окт — РИА Новости. Во Владимирской области житель Москвы убил топором супругу во время сбора грибов в лесу, сообщила пресс-служба СУ СК по региону в своем Telegram-канале. "Следственными органами регионального управления СК возбуждено уголовное дело в отношении жителя Москвы 1978 года рождения по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК ("Убийство")", — заявили в ведомстве. По данным следствия, днем 6 октября обвиняемый вместе с женой возвращались в Москву на машине с дачи в Собинском районе. По дороге они зашли за грибами в лес в районе деревни Аленино Киржачского района, где между ними возобновился возникший ранее конфликт. Сначала мужчина душил супругу, а затем взял в автомобиле топор и нанес им ей несколько ударов по голове и шее. Скрыв тело ветками, по дороге домой он в разных местах выбросил орудие преступления и личные вещи убитой. Детям сказал, что во время ссоры высадил их мать на одной из остановок в Московской области. Старший сын обратился в правоохранительные органы с сообщением о ее безвестном исчезновении. Ложь вскрылась во время розыска пропавшей по результатам просмотра камер видеонаблюдения на автомобильной трассе. После этого фигурант признался в убийстве и показал, где спрятал тело, отметили в следственном управлении. Мужчине предъявили обвинение и заключили под стражу.По данным прокуратуры Владимирской области, потерпевшая и ее супруг были в разводе с начала июля, но решили вновь наладить отношения.
https://ria.ru/20240515/prigovor-1946143235.html
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происшествия, москва, владимирская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Владимирская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Житель Москвы убил топором жену во время сбора грибов

Житель Москвы убил топором жену во время сбора грибов во Владимирской области

© Фото : СУ СК России по Владимирской области/TelegramЗаключен под стражу житель Москвы, обвиняемый в убийстве супруги в лесном массиве Киржачского района
Заключен под стражу житель Москвы, обвиняемый в убийстве супруги в лесном массиве Киржачского района - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© Фото : СУ СК России по Владимирской области/Telegram
Заключен под стражу житель Москвы, обвиняемый в убийстве супруги в лесном массиве Киржачского района
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РЯЗАНЬ, 11 окт — РИА Новости. Во Владимирской области житель Москвы убил топором супругу во время сбора грибов в лесу, сообщила пресс-служба СУ СК по региону в своем Telegram-канале.
"Следственными органами регионального управления СК возбуждено уголовное дело в отношении жителя Москвы 1978 года рождения по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК ("Убийство")", — заявили в ведомстве.
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По данным следствия, днем 6 октября обвиняемый вместе с женой возвращались в Москву на машине с дачи в Собинском районе. По дороге они зашли за грибами в лес в районе деревни Аленино Киржачского района, где между ними возобновился возникший ранее конфликт.
Сначала мужчина душил супругу, а затем взял в автомобиле топор и нанес им ей несколько ударов по голове и шее. Скрыв тело ветками, по дороге домой он в разных местах выбросил орудие преступления и личные вещи убитой. Детям сказал, что во время ссоры высадил их мать на одной из остановок в Московской области. Старший сын обратился в правоохранительные органы с сообщением о ее безвестном исчезновении.
Ложь вскрылась во время розыска пропавшей по результатам просмотра камер видеонаблюдения на автомобильной трассе. После этого фигурант признался в убийстве и показал, где спрятал тело, отметили в следственном управлении.
Мужчине предъявили обвинение и заключили под стражу.
По данным прокуратуры Владимирской области, потерпевшая и ее супруг были в разводе с начала июля, но решили вновь наладить отношения.
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