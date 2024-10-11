Житель Москвы убил топором жену во время сбора грибов
Житель Москвы убил топором жену во время сбора грибов во Владимирской области
© Фото : СУ СК России по Владимирской области/TelegramЗаключен под стражу житель Москвы, обвиняемый в убийстве супруги в лесном массиве Киржачского района
Заключен под стражу житель Москвы, обвиняемый в убийстве супруги в лесном массиве Киржачского района
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РЯЗАНЬ, 11 окт — РИА Новости. Во Владимирской области житель Москвы убил топором супругу во время сбора грибов в лесу, сообщила пресс-служба СУ СК по региону в своем Telegram-канале.
"Следственными органами регионального управления СК возбуждено уголовное дело в отношении жителя Москвы 1978 года рождения по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК ("Убийство")", — заявили в ведомстве.
По данным следствия, днем 6 октября обвиняемый вместе с женой возвращались в Москву на машине с дачи в Собинском районе. По дороге они зашли за грибами в лес в районе деревни Аленино Киржачского района, где между ними возобновился возникший ранее конфликт.
Сначала мужчина душил супругу, а затем взял в автомобиле топор и нанес им ей несколько ударов по голове и шее. Скрыв тело ветками, по дороге домой он в разных местах выбросил орудие преступления и личные вещи убитой. Детям сказал, что во время ссоры высадил их мать на одной из остановок в Московской области. Старший сын обратился в правоохранительные органы с сообщением о ее безвестном исчезновении.
Ложь вскрылась во время розыска пропавшей по результатам просмотра камер видеонаблюдения на автомобильной трассе. После этого фигурант признался в убийстве и показал, где спрятал тело, отметили в следственном управлении.
Мужчине предъявили обвинение и заключили под стражу.
По данным прокуратуры Владимирской области, потерпевшая и ее супруг были в разводе с начала июля, но решили вновь наладить отношения.
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