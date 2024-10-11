https://ria.ru/20241011/ubiystvo-1977527932.html

Житель Москвы убил топором жену во время сбора грибов

Житель Москвы убил топором жену во время сбора грибов - РИА Новости, 11.10.2024

Житель Москвы убил топором жену во время сбора грибов

Во Владимирской области житель Москвы убил топором супругу во время сбора грибов в лесу, сообщила пресс-служба СУ СК по региону в своем Telegram-канале. РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T10:03

2024-10-11T10:03

2024-10-11T15:20

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владимирская область

россия

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РЯЗАНЬ, 11 окт — РИА Новости. Во Владимирской области житель Москвы убил топором супругу во время сбора грибов в лесу, сообщила пресс-служба СУ СК по региону в своем Telegram-канале. "Следственными органами регионального управления СК возбуждено уголовное дело в отношении жителя Москвы 1978 года рождения по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК ("Убийство")", — заявили в ведомстве. По данным следствия, днем 6 октября обвиняемый вместе с женой возвращались в Москву на машине с дачи в Собинском районе. По дороге они зашли за грибами в лес в районе деревни Аленино Киржачского района, где между ними возобновился возникший ранее конфликт. Сначала мужчина душил супругу, а затем взял в автомобиле топор и нанес им ей несколько ударов по голове и шее. Скрыв тело ветками, по дороге домой он в разных местах выбросил орудие преступления и личные вещи убитой. Детям сказал, что во время ссоры высадил их мать на одной из остановок в Московской области. Старший сын обратился в правоохранительные органы с сообщением о ее безвестном исчезновении. Ложь вскрылась во время розыска пропавшей по результатам просмотра камер видеонаблюдения на автомобильной трассе. После этого фигурант признался в убийстве и показал, где спрятал тело, отметили в следственном управлении. Мужчине предъявили обвинение и заключили под стражу.По данным прокуратуры Владимирской области, потерпевшая и ее супруг были в разводе с начала июля, но решили вновь наладить отношения.

https://ria.ru/20240515/prigovor-1946143235.html

https://ria.ru/20240829/moskva-1969244920.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, владимирская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)