https://ria.ru/20241011/tverskaya-oblast-1977664140.html

Бюст партизанки-разведчицы Константиновой открыли в Тверской области

Бюст партизанки-разведчицы Константиновой открыли в Тверской области - РИА Новости, 11.10.2024

Бюст партизанки-разведчицы Константиновой открыли в Тверской области

На территории средней школы №1 города Кашина Тверской области состоялась церемония открытия мемориального бюста советской партизанки-разведчицы Ины... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T18:13

2024-10-11T18:13

2024-10-11T18:13

тверская область

кашин

россия

игорь руденя

тверская область

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. На территории средней школы №1 города Кашина Тверской области состоялась церемония открытия мемориального бюста советской партизанки-разведчицы Ины Константиновой, сообщает пресс-служба регионального правительства. Событие приурочено к 100-летию со дня рождения и 80-летию со дня гибели советской партизанки-разведчицы. Приветствие участникам, организаторам и гостям мероприятия направил губернатор Игорь Руденя. "С первых дней Великой Отечественной войны Ина Константинова не осталась в стороне от судьбы Отчизны. Работая медсестрой в госпитале, помогала раненым бойцам. Затем, являясь разведчицей 2-й Калининской партизанской бригады, не раз добывала в тылу врага ценные для Красной Армии сведения, проявляла беспримерную доблесть и отвагу в борьбе с фашизмом. В 1944 году в ходе одного из боев она геройски погибла, спасая жизни своих товарищей. Бессмертный подвиг вчерашней школьницы, проявившей высшую степень патриотизма и мужества, всегда будет служить ориентиром для граждан России, вдохновлять новые поколения на свершения и победы во имя нашей Родины", - приводит пресс-служба слова Рудени. Он выразил уверенность, что открытие бюста станет важной частью патриотического воспитания подрастающего поколения, сохранения исторической правды о Великой Отечественной войне. Глава региона также подчеркнул, что инициатива об увековечении памяти самоотверженной партизанки исходила от активной и неравнодушной молодежи - учащихся школы №1 города Кашина, которую закончила Константинова. В этой школе о подвиге ребятам рассказывают с начальных классов. В память о партизанке-разведчице здесь проводятся специальные линейки, во время которых приводятся отрывки из ее дневника и писем. В образовательном учреждении создана экспозиция, посвященная Константиновой. Посмертно в 1944 году Константинова была награждена Орденом Отечественной войны II степени. В 1947 году была издана книга "Девушка из Кашина. Дневник и письма юной партизанки Ины Константиновой". Были опубликованы ее дневниковые записи, письма. Ина Константинова похоронена в Кашине. На ее могиле установлен памятник. Одна из улиц города названа в честь партизанки.

https://ria.ru/20241010/tverskaya-oblast-1977452710.html

https://ria.ru/20241010/podrostki-1977441626.html

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кашин, россия, игорь руденя, тверская область