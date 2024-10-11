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В Тунисе утвердили переизбрание Саида президентом на второй срок - РИА Новости, 11.10.2024
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22:43 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/tunis-1977691999.html
В Тунисе утвердили переизбрание Саида президентом на второй срок
В Тунисе утвердили переизбрание Саида президентом на второй срок - РИА Новости, 11.10.2024
В Тунисе утвердили переизбрание Саида президентом на второй срок
Высшая независимая избирательная комиссия Туниса утвердила переизбрание Кайса Саида на второй срок на посту президента страны, сообщает радиостанция Mosaique... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T22:43
2024-10-11T22:43
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КАИР, 11 окт - РИА Новости. Высшая независимая избирательная комиссия Туниса утвердила переизбрание Кайса Саида на второй срок на посту президента страны, сообщает радиостанция Mosaique FM. Президентские выборы состоялись в Тунисе 6 октября. Явка на голосовании оказалась невысокой - 28,8%. В понедельник глава комиссии Фарук Буаскар заявил, что Саид, согласно предварительным результатам, одержал победу на президентских выборах в Тунисе с 90,69% голосов. "Глава высшей независимой избирательной комиссии Фарук Буаскар официально объявил в пятницу вечером, что кандидат на президентских выборах Кайс Саид избран на второй срок после утверждения советом комиссии окончательных результатов президентских выборов", - говорится в сообщении радиостанции. Согласно окончательным результатам, Саид победил с огромным перевесом, получив 90,69% голосов избирателей. Его соперники – находящийся под стражей бизнесмен Айяши Заммель и лидер левой партии "Народное движение" Зухейр аль-Магзауи - набрали 7,35% и 1,97% соответственно. Саид, находящийся на посту президента с 2019 года, переизбран на второй срок и будет занимать эту должность еще пять лет.
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в мире, тунис (страна)
В мире, Тунис (страна)
В Тунисе утвердили переизбрание Саида президентом на второй срок

Mosaique FM: избирком Туниса утвердил переизбрание Саида президентом на II срок

© AP Photo / Tingshu WangПрезидент Туниса Кайс Саид
Президент Туниса Кайс Саид - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© AP Photo / Tingshu Wang
Президент Туниса Кайс Саид. Архивное фото
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КАИР, 11 окт - РИА Новости. Высшая независимая избирательная комиссия Туниса утвердила переизбрание Кайса Саида на второй срок на посту президента страны, сообщает радиостанция Mosaique FM.
Президентские выборы состоялись в Тунисе 6 октября. Явка на голосовании оказалась невысокой - 28,8%. В понедельник глава комиссии Фарук Буаскар заявил, что Саид, согласно предварительным результатам, одержал победу на президентских выборах в Тунисе с 90,69% голосов.
«
"Глава высшей независимой избирательной комиссии Фарук Буаскар официально объявил в пятницу вечером, что кандидат на президентских выборах Кайс Саид избран на второй срок после утверждения советом комиссии окончательных результатов президентских выборов", - говорится в сообщении радиостанции.
Согласно окончательным результатам, Саид победил с огромным перевесом, получив 90,69% голосов избирателей. Его соперники – находящийся под стражей бизнесмен Айяши Заммель и лидер левой партии "Народное движение" Зухейр аль-Магзауи - набрали 7,35% и 1,97% соответственно.
Саид, находящийся на посту президента с 2019 года, переизбран на второй срок и будет занимать эту должность еще пять лет.
Молодой человек голосует на избирательном участке во время второго тура президентских выборов в Тунисе, 2019 год - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
Процедура выборов президента Туниса
6 октября, 00:22
 
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