https://ria.ru/20241011/tunis-1977691999.html

В Тунисе утвердили переизбрание Саида президентом на второй срок

В Тунисе утвердили переизбрание Саида президентом на второй срок - РИА Новости, 11.10.2024

В Тунисе утвердили переизбрание Саида президентом на второй срок

Высшая независимая избирательная комиссия Туниса утвердила переизбрание Кайса Саида на второй срок на посту президента страны, сообщает радиостанция Mosaique... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T22:43

2024-10-11T22:43

2024-10-11T22:43

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КАИР, 11 окт - РИА Новости. Высшая независимая избирательная комиссия Туниса утвердила переизбрание Кайса Саида на второй срок на посту президента страны, сообщает радиостанция Mosaique FM. Президентские выборы состоялись в Тунисе 6 октября. Явка на голосовании оказалась невысокой - 28,8%. В понедельник глава комиссии Фарук Буаскар заявил, что Саид, согласно предварительным результатам, одержал победу на президентских выборах в Тунисе с 90,69% голосов. "Глава высшей независимой избирательной комиссии Фарук Буаскар официально объявил в пятницу вечером, что кандидат на президентских выборах Кайс Саид избран на второй срок после утверждения советом комиссии окончательных результатов президентских выборов", - говорится в сообщении радиостанции. Согласно окончательным результатам, Саид победил с огромным перевесом, получив 90,69% голосов избирателей. Его соперники – находящийся под стражей бизнесмен Айяши Заммель и лидер левой партии "Народное движение" Зухейр аль-Магзауи - набрали 7,35% и 1,97% соответственно. Саид, находящийся на посту президента с 2019 года, переизбран на второй срок и будет занимать эту должность еще пять лет.

https://ria.ru/20241006/tunis-1976317262.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, тунис (страна)