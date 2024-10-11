https://ria.ru/20241011/tstak-1977504873.html

Ким Чен Ын приехал на торжества в честь Трудовой партии Кореи на Aurus

Ким Чен Ын приехал на торжества в честь Трудовой партии Кореи на Aurus - РИА Новости, 11.10.2024

Ким Чен Ын приехал на торжества в честь Трудовой партии Кореи на Aurus

КНДР отметила 79-летие основания Трудовой партии Кореи (ТПК) 10 октября концертом и банкетом, которые лидер КНДР Ким Чен Ын посетил вместе с дочерью, передает... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T05:01

2024-10-11T05:01

2024-10-11T15:54

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СЕУЛ, 11 окт — РИА Новости. КНДР отметила 79-летие основания Трудовой партии Кореи (ТПК) 10 октября концертом и банкетом, которые лидер КНДР Ким Чен Ын посетил вместе с дочерью, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК)."Десятого октября в Центральной школе по подготовке кадров ТПК прошел концерт по случаю 79-летия основания партии. <…> Генеральный секретарь ТПК, председатель государственных дел КНДР уважаемый товарищ Ким Чен Ын посетил концерт", — пишет ЦТАК.Отмечается, что школа является "крепкой цитаделью, гарантирующей вечное будущее всепобеждающей ТПК".На фотографиях агентства видно, что на лимузине Aurus, предположительно, том самом, что подарил ему президент России Владимир Путин, северокорейский лидер прибыл на концерт с дочерью. Торжества посетили члены президиума политбюро ЦК ТПК и другие члены центрального руководящего органа партии, сотрудники ЦК ТПК, депутаты ВНС, представители силовых органов, партработники министерств, центральных ведомств и столицы, преподаватели и слушатели Центральной школы по подготовке кадров ТПК. В качестве личных гостей главы государства были приглашены чрезвычайный и полномочный посол России в КНДР Александр Мацегора и ведущие сотрудники посольства. В ходе концерта зрители послушали гимны Трудовой партии и патриотические песни, гимн КНДР. Завершилось представление фейерверком. Сообщается, что Ким Чен Ын остался доволен концертом. Также в саду Центральной школы по подготовке кадров ТПК был проведен торжественный банкет, где "царили волнение и восторг" участников. Кроме того, в честь годовщины основания партии члены Центрального комитета посетили Музей истории основания ТПК, к бронзовым статуям Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на холме Мансудэ были присланы корзины цветов от различных организаций, в том числе зарубежных. Состоялся мужской волейбольный матч, прошли представления Молодежной центральной художественной агитбригады и Центральной художественной агитбригады Союза женщин. Северокорейский лидер Ким Чен Ын призвал чиновников бороться с коррупцией и искоренить злоупотребление властью в послании, направленном на ужесточение социальной дисциплины и укрепление внутренней солидарности. Также сообщалось, что Ким Чен Ыну 10 октября прислал поздравительную телеграмму генеральный секретарь ЦК Народно-революционной партии Лаоса, а 9 октября — председатель Всероссийской политической партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Медведев пожелал Ким Чен Ыну крепкого здоровья и новых успехов. "Москва и Пхеньян заложили прочную основу многоплановой кооперации в рамках всеобъемлющего стратегического партнерства между нашими государствами", — написал он, выразив уверенность, что дальнейшая активизация связей между "Единой Россией" и Трудовой партией Кореи, базирующихся на Соглашении о взаимодействии и сотрудничестве от 25 октября 2018 года, будет способствовать решению широкого круга представляющих взаимный интерес вопросов, включая "противодействие современным неоколониальным практикам".

https://ria.ru/20241008/kim-1976874111.html

https://ria.ru/20240920/mid-1973805169.html

https://ria.ru/20240909/lukashenko-1971523200.html

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россия, лаос, пхеньян, ким чен ын, дмитрий медведев, владимир путин, единая россия