https://ria.ru/20241011/tsakhal-1977694202.html

ЦАХАЛ заявила о 230 снарядах, выпущенных "Хезболлой" по Израилю из Ливана

ЦАХАЛ заявила о 230 снарядах, выпущенных "Хезболлой" по Израилю из Ливана - РИА Новости, 11.10.2024

ЦАХАЛ заявила о 230 снарядах, выпущенных "Хезболлой" по Израилю из Ливана

Ливанское шиитское движение "Хезболлах" в пятницу выпустило около 230 снарядов по территории Израиля, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T23:24

2024-10-11T23:24

2024-10-11T23:26

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" в пятницу выпустило около 230 снарядов по территории Израиля, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)."За сегодня по состоянию на 23.00 (совпадает с мск - ред.) около 230 снарядов, запущенных террористической организацией "Хезболлах", пересекли границу Ливана и Израиля", - говорится в сообщении в Telegram-канале армии.Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.

https://ria.ru/20241004/iran-1976449687.html

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Наталья Макарова

в мире, хезболла, израиль, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024