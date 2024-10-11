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ЦАХАЛ заявила о 230 снарядах, выпущенных "Хезболлой" по Израилю из Ливана - РИА Новости, 11.10.2024
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23:24 11.10.2024 (обновлено: 23:26 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/tsakhal-1977694202.html
ЦАХАЛ заявила о 230 снарядах, выпущенных "Хезболлой" по Израилю из Ливана
ЦАХАЛ заявила о 230 снарядах, выпущенных "Хезболлой" по Израилю из Ливана - РИА Новости, 11.10.2024
ЦАХАЛ заявила о 230 снарядах, выпущенных "Хезболлой" по Израилю из Ливана
Ливанское шиитское движение "Хезболлах" в пятницу выпустило около 230 снарядов по территории Израиля, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T23:24
2024-10-11T23:26
в мире
хезболла
израиль
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" в пятницу выпустило около 230 снарядов по территории Израиля, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)."За сегодня по состоянию на 23.00 (совпадает с мск - ред.) около 230 снарядов, запущенных террористической организацией "Хезболлах", пересекли границу Ливана и Израиля", - говорится в сообщении в Telegram-канале армии.Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
https://ria.ru/20241004/iran-1976449687.html
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в мире, хезболла, израиль, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Хезболла, Израиль, Ливан, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ЦАХАЛ заявила о 230 снарядах, выпущенных "Хезболлой" по Израилю из Ливана

ЦАХАЛ: "Хезболла" выпустила за день по Израилю около 230 снарядов из Ливана

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкРабота израильской системы "Железный купол"
Работа израильской системы Железный купол - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Работа израильской системы "Железный купол" . Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" в пятницу выпустило около 230 снарядов по территории Израиля, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«
"За сегодня по состоянию на 23.00 (совпадает с мск - ред.) около 230 снарядов, запущенных террористической организацией "Хезболлах", пересекли границу Ливана и Израиля", - говорится в сообщении в Telegram-канале армии.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
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В миреХезболлаИзраильЛиванОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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