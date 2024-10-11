https://ria.ru/20241011/tsakhal-1977533493.html

В ЦАХАЛ заявили о ликвидации командира спецотряда "Хезболлы"

В ЦАХАЛ заявили о ликвидации командира спецотряда "Хезболлы" - РИА Новости, 11.10.2024

В ЦАХАЛ заявили о ликвидации командира спецотряда "Хезболлы"

Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации командира ракетных войск элитного подразделения ливанского шиитского движения "Хезболла". РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T10:30

2024-10-11T10:30

2024-10-11T14:14

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израиль

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

в мире

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации командира ракетных войск элитного подразделения ливанского шиитского движения "Хезболла"."Истребители ВВС Израиля уничтожили командира ракетного подразделения "Радван" <...> Эриба Аль-Шаджа в районе Мейс Эль-Джабаль, который отвечал за многочисленные обстрелы Рамот-Нафтали", — говорится в заявлении.Также армия нанесла удары по складам оружия "Хезболлы", пусковым установкам, наблюдательным пунктам и военным сооружениям на юге Ливана.Одной из целей было здание, где располагались бойцы ливанского движения. По данным ЦАХАЛ, после удара там раздались вторичные взрывы, что говорит о хранении большого количества оружия.Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"Конфликт между Израилем и "Хезболлой" обострился в октябре 2023 года, когда ливанское движение начало обстрелы еврейского государства в поддержку ХАМАС. Десятки тысяч жителей северных районов страны были вынуждены эвакуироваться.ЦАХАЛ с 23 сентября проводит массированные бомбардировки объектов "Хезболлы", в которых погибли лидеры движения, включая генсека Хасана Насруллу и его возможных преемников. Первого октября израильская армия начала наземную операцию.По данным Минздрава Ливана на 9 октября, количество погибших от израильских ударов с октября прошлого года достигло 2141 человека, ранены — 10 099.В Израиле главной целью военной кампании называют создание условий для возвращения жителей северных районов.Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал Ливан со времен второй ливанской войны 2006 года.

https://ria.ru/20241008/livan-1976962985.html

https://ria.ru/20241008/israel-1977053671.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ливан, хезболла, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире