https://ria.ru/20241011/tsakhal-1977533493.html
В ЦАХАЛ заявили о ликвидации командира спецотряда "Хезболлы"
В ЦАХАЛ заявили о ликвидации командира спецотряда "Хезболлы" - РИА Новости, 11.10.2024
В ЦАХАЛ заявили о ликвидации командира спецотряда "Хезболлы"
Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации командира ракетных войск элитного подразделения ливанского шиитского движения "Хезболла". РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T10:30
2024-10-11T10:30
2024-10-11T14:14
ливан
хезболла
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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
в мире
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации командира ракетных войск элитного подразделения ливанского шиитского движения "Хезболла"."Истребители ВВС Израиля уничтожили командира ракетного подразделения "Радван" <...> Эриба Аль-Шаджа в районе Мейс Эль-Джабаль, который отвечал за многочисленные обстрелы Рамот-Нафтали", — говорится в заявлении.Также армия нанесла удары по складам оружия "Хезболлы", пусковым установкам, наблюдательным пунктам и военным сооружениям на юге Ливана.Одной из целей было здание, где располагались бойцы ливанского движения. По данным ЦАХАЛ, после удара там раздались вторичные взрывы, что говорит о хранении большого количества оружия.Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"Конфликт между Израилем и "Хезболлой" обострился в октябре 2023 года, когда ливанское движение начало обстрелы еврейского государства в поддержку ХАМАС. Десятки тысяч жителей северных районов страны были вынуждены эвакуироваться.ЦАХАЛ с 23 сентября проводит массированные бомбардировки объектов "Хезболлы", в которых погибли лидеры движения, включая генсека Хасана Насруллу и его возможных преемников. Первого октября израильская армия начала наземную операцию.По данным Минздрава Ливана на 9 октября, количество погибших от израильских ударов с октября прошлого года достигло 2141 человека, ранены — 10 099.В Израиле главной целью военной кампании называют создание условий для возвращения жителей северных районов.Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал Ливан со времен второй ливанской войны 2006 года.
https://ria.ru/20241008/livan-1976962985.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ливан, хезболла, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире
Ливан, Хезболла, Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, В мире
В ЦАХАЛ заявили о ликвидации командира спецотряда "Хезболлы"
ЦАХАЛ ликвидировала командира ракетного подразделения спецотряда "Хезболлы"
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости.
Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации
командира ракетных войск элитного подразделения ливанского шиитского движения "Хезболла".
"Истребители ВВС Израиля уничтожили командира ракетного подразделения "Радван" <...> Эриба Аль-Шаджа в районе Мейс Эль-Джабаль, который отвечал за многочисленные обстрелы Рамот-Нафтали", — говорится в заявлении.
Также армия нанесла удары по складам оружия "Хезболлы", пусковым установкам, наблюдательным пунктам и военным сооружениям на юге Ливана
.
Одной из целей было здание, где располагались бойцы ливанского движения. По данным ЦАХАЛ, после удара там раздались вторичные взрывы, что говорит о хранении большого количества оружия.
Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"
Конфликт между Израилем и "Хезболлой" обострился в октябре 2023 года, когда ливанское движение начало обстрелы еврейского государства в поддержку ХАМАС
. Десятки тысяч жителей северных районов страны были вынуждены эвакуироваться.
ЦАХАЛ с 23 сентября проводит массированные бомбардировки объектов "Хезболлы", в которых погибли лидеры движения, включая генсека Хасана Насруллу
и его возможных преемников. Первого октября израильская армия начала наземную операцию.
По данным Минздрава Ливана на 9 октября, количество погибших от израильских ударов с октября прошлого года достигло 2141 человека, ранены — 10 099.
В Израиле главной целью военной кампании называют создание условий для возвращения жителей северных районов.
Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал Ливан со времен второй ливанской войны 2006 года.