https://ria.ru/20241011/trebovaniya-1977500249.html

"Почти без шансов": в Европе отреагировали на требования Зеленского

"Почти без шансов": в Европе отреагировали на требования Зеленского - РИА Новости, 11.10.2024

"Почти без шансов": в Европе отреагировали на требования Зеленского

Шансы на исполнение требований Владимира Зеленского по дальнейшей поддержке Украины крайне малы, к такому выводу пришло Politico. РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T02:53

2024-10-11T02:53

2024-10-11T02:53

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Шансы на исполнение требований Владимира Зеленского по дальнейшей поддержке Украины крайне малы, к такому выводу пришло Politico.Издание провело собственную оценку вероятности исполнения требований Зеленского по шкале "почти без шансов" до "очень вероятно".Вступление Украины в НАТО, которое представляется Зеленским как гарантия безопасности, авторы статьи оценили как "почти без шансов"."Хотя в НАТО заявили, что Украина в один прекрасный день вступит в организацию, сроки не определены — США и Германия возглавляют группу скептиков, опасающихся приема Киева. Вместо этого Киев подписал 20 двусторонних соглашений с различными союзниками, <…> но они не дают ничего похожего на гарантии безопасности, которые предоставляет членство в НАТО", — говорится в публикации.Аналогично авторы материала оценили и вероятность добиться разрешения на удары дальнобойным оружием вглубь территории России и поставки немецких крылатых ракет Taurus."США, Великобритания, Франция и Италия поставили Украине ограниченные партии ракет дальнего радиуса действия, хотя они не желают, чтобы ракеты применялись по территории России. Германия упорно отказывается разрешить отправку своих мощных крылатых ракет Taurus. Несмотря на давление со стороны своих партнеров по коалиции с целью заставить их изменить позицию, Шольц отвечает неизменным и категоричным "нет", — подчеркивают авторы материала.По версии издания, более вероятными могут быть варианты поставки большего количества систем противоракетной обороны и расширение сотрудничества европейских военных концернов с украинской военной промышленностью.В сентябре Владимир Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом, чтобы добиться разрешения на применение западных дальнобойных ракет для ударов по территории России и показать свой "план победы", но Белый дом по итогам переговоров не стал объявлять о смене подхода к разрешению на применение Киевом дальнобойных ракет. Также, газета Politico со ссылкой на источники сообщала, что Джо Байден и его советники не уверены в "плане победы" Зеленского в украинском конфликте.Ранее Владимир Путин заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Москва будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что заявление президента о последствиях таких ударов предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.

https://ria.ru/20241010/zelenskiy-1977433618.html

https://ria.ru/20241009/zelenskiy-1977270609.html

https://ria.ru/20241010/zelenskiy-1977334988.html

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украина, киев, россия, джо байден, владимир зеленский, владимир путин, politico, нато