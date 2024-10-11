Рейтинг@Mail.ru
"Почти без шансов": в Европе отреагировали на требования Зеленского - РИА Новости, 11.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:53 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/trebovaniya-1977500249.html
"Почти без шансов": в Европе отреагировали на требования Зеленского
"Почти без шансов": в Европе отреагировали на требования Зеленского - РИА Новости, 11.10.2024
"Почти без шансов": в Европе отреагировали на требования Зеленского
Шансы на исполнение требований Владимира Зеленского по дальнейшей поддержке Украины крайне малы, к такому выводу пришло Politico. РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T02:53
2024-10-11T02:53
украина
киев
россия
джо байден
владимир зеленский
владимир путин
politico
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976171519_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7b7d049b46337f97433b92565025b97d.jpg
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Шансы на исполнение требований Владимира Зеленского по дальнейшей поддержке Украины крайне малы, к такому выводу пришло Politico.Издание провело собственную оценку вероятности исполнения требований Зеленского по шкале "почти без шансов" до "очень вероятно".Вступление Украины в НАТО, которое представляется Зеленским как гарантия безопасности, авторы статьи оценили как "почти без шансов"."Хотя в НАТО заявили, что Украина в один прекрасный день вступит в организацию, сроки не определены — США и Германия возглавляют группу скептиков, опасающихся приема Киева. Вместо этого Киев подписал 20 двусторонних соглашений с различными союзниками, &lt;…&gt; но они не дают ничего похожего на гарантии безопасности, которые предоставляет членство в НАТО", — говорится в публикации.Аналогично авторы материала оценили и вероятность добиться разрешения на удары дальнобойным оружием вглубь территории России и поставки немецких крылатых ракет Taurus."США, Великобритания, Франция и Италия поставили Украине ограниченные партии ракет дальнего радиуса действия, хотя они не желают, чтобы ракеты применялись по территории России. Германия упорно отказывается разрешить отправку своих мощных крылатых ракет Taurus. Несмотря на давление со стороны своих партнеров по коалиции с целью заставить их изменить позицию, Шольц отвечает неизменным и категоричным "нет", — подчеркивают авторы материала.По версии издания, более вероятными могут быть варианты поставки большего количества систем противоракетной обороны и расширение сотрудничества европейских военных концернов с украинской военной промышленностью.В сентябре Владимир Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом, чтобы добиться разрешения на применение западных дальнобойных ракет для ударов по территории России и показать свой "план победы", но Белый дом по итогам переговоров не стал объявлять о смене подхода к разрешению на применение Киевом дальнобойных ракет. Также, газета Politico со ссылкой на источники сообщала, что Джо Байден и его советники не уверены в "плане победы" Зеленского в украинском конфликте.Ранее Владимир Путин заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Москва будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что заявление президента о последствиях таких ударов предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
https://ria.ru/20241010/zelenskiy-1977433618.html
https://ria.ru/20241009/zelenskiy-1977270609.html
https://ria.ru/20241010/zelenskiy-1977334988.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976171519_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4fbe83a858af7df036473e6af37f6a1a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, киев, россия, джо байден, владимир зеленский, владимир путин, politico, нато
Украина, Киев, Россия, Джо Байден, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Politico, НАТО
"Почти без шансов": в Европе отреагировали на требования Зеленского

Politico: шансы на исполнение требований Зеленского крайне малы

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Шансы на исполнение требований Владимира Зеленского по дальнейшей поддержке Украины крайне малы, к такому выводу пришло Politico.
Издание провело собственную оценку вероятности исполнения требований Зеленского по шкале "почти без шансов" до "очень вероятно".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
"Приказ от ЦРУ". В США раскрыли план побега Зеленского
10 октября, 16:38
Вступление Украины в НАТО, которое представляется Зеленским как гарантия безопасности, авторы статьи оценили как "почти без шансов".
"Хотя в НАТО заявили, что Украина в один прекрасный день вступит в организацию, сроки не определены — США и Германия возглавляют группу скептиков, опасающихся приема Киева. Вместо этого Киев подписал 20 двусторонних соглашений с различными союзниками, <…> но они не дают ничего похожего на гарантии безопасности, которые предоставляет членство в НАТО", — говорится в публикации.
Аналогично авторы материала оценили и вероятность добиться разрешения на удары дальнобойным оружием вглубь территории России и поставки немецких крылатых ракет Taurus.
«
«
"США, Великобритания, Франция и Италия поставили Украине ограниченные партии ракет дальнего радиуса действия, хотя они не желают, чтобы ракеты применялись по территории России. Германия упорно отказывается разрешить отправку своих мощных крылатых ракет Taurus. Несмотря на давление со стороны своих партнеров по коалиции с целью заставить их изменить позицию, Шольц отвечает неизменным и категоричным "нет", — подчеркивают авторы материала.
По версии издания, более вероятными могут быть варианты поставки большего количества систем противоракетной обороны и расширение сотрудничества европейских военных концернов с украинской военной промышленностью.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
"Зеленскому кранты": в Киеве раскрыли пугающие новости о положении Украины
9 октября, 18:38
В сентябре Владимир Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом, чтобы добиться разрешения на применение западных дальнобойных ракет для ударов по территории России и показать свой "план победы", но Белый дом по итогам переговоров не стал объявлять о смене подхода к разрешению на применение Киевом дальнобойных ракет. Также, газета Politico со ссылкой на источники сообщала, что Джо Байден и его советники не уверены в "плане победы" Зеленского в украинском конфликте.
Ранее Владимир Путин заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Москва будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что заявление президента о последствиях таких ударов предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
СМИ рассказали, на что готов пойти Зеленский по Украине
10 октября, 09:34
 
УкраинаКиевРоссияДжо БайденВладимир ЗеленскийВладимир ПутинPoliticoНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала