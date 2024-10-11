https://ria.ru/20241011/temrezov-1977656164.html
Темрезов: производство в обрабатывающих отраслях выросло на 40 процентов
Темрезов: производство в обрабатывающих отраслях выросло на 40 процентов - РИА Новости, 11.10.2024
Темрезов: производство в обрабатывающих отраслях выросло на 40 процентов
За первые восемь месяцев 2024 года предприятия обрабатывающих отраслей Карачаево-Черкесии увеличили объемы производства почти на 40% по сравнению с аналогичным... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T17:41
2024-10-11T17:41
2024-10-11T17:41
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
производство
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. За первые восемь месяцев 2024 года предприятия обрабатывающих отраслей Карачаево-Черкесии увеличили объемы производства почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил глава КЧР Рашид Темрезов. Он уточнил, что за этот же период предприятия сферы промышленности отгрузили продукции на 28% больше, чем за аналогичный период 2023 года. "Рост в значительной степени обусловлен увеличением производства в обрабатывающих отраслях. Здесь темп роста за период с января по август текущего года составил почти 40%", - написал Темрезов в своем телеграм-канале. Он добавил, что промышленные предприятия Карачаево-Черкесии уже не первый год демонстрируют положительную динамику работы. К примеру, в прошлом году индекс промышленного производства сложился на уровне 114%. По этому показателю регион занимает лидирующие позиции по округу. "В этом году мы продолжаем развитие промышленного комплекса республики, а вместе с ним и наращивание объемов производства. В активной стадии реализации находятся четыре инвестпроекта в сфере горнодобывающей промышленности, производства резинотехнических изделий и легкой промышленности, благодаря которым мы планируем не только увеличить темпы роста, но и создать несколько сотен новых рабочих мест", - отметил Темрезов. И добавил, что благодарен всем работникам промышленных предприятий Карачаево-Черкесии за большой вклад в достижение высоких производственных показателей отрасли. "Уверен, наша совместная, а главное, эффективная работа будет и дальше способствовать динамичному развитию республики, а значит, и всей страны в целом", - заключил глава региона.
https://ria.ru/20241011/temrezov-1977564413.html
https://ria.ru/20241008/temrezov-1976906374.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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рашид темрезов, производство
Карачаево-Черкесская Республика, Рашид Темрезов, Производство
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. За первые восемь месяцев 2024 года предприятия обрабатывающих отраслей Карачаево-Черкесии увеличили объемы производства почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил глава КЧР Рашид Темрезов.
Он уточнил, что за этот же период предприятия сферы промышленности отгрузили продукции на 28% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
"Рост в значительной степени обусловлен увеличением производства в обрабатывающих отраслях. Здесь темп роста за период с января по август текущего года составил почти 40%", - написал Темрезов в своем телеграм-канале.
Он добавил, что промышленные предприятия Карачаево-Черкесии уже не первый год демонстрируют положительную динамику работы. К примеру, в прошлом году индекс промышленного производства сложился на уровне 114%. По этому показателю регион занимает лидирующие позиции по округу.
"В этом году мы продолжаем развитие промышленного комплекса республики, а вместе с ним и наращивание объемов производства. В активной стадии реализации находятся четыре инвестпроекта в сфере горнодобывающей промышленности, производства резинотехнических изделий и легкой промышленности, благодаря которым мы планируем не только увеличить темпы роста, но и создать несколько сотен новых рабочих мест", - отметил Темрезов
.
И добавил, что благодарен всем работникам промышленных предприятий Карачаево-Черкесии за большой вклад в достижение высоких производственных показателей отрасли.
"Уверен, наша совместная, а главное, эффективная работа будет и дальше способствовать динамичному развитию республики, а значит, и всей страны в целом", - заключил глава региона.