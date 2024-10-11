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Темрезов: в КЧР открылся Центр обучения в сфере легкой промышленности
Темрезов: в КЧР открылся Центр обучения в сфере легкой промышленности - РИА Новости, 11.10.2024
Темрезов: в КЧР открылся Центр обучения в сфере легкой промышленности
Официальное открытие Центра обучения в сфере легкой промышленности состоялось в пятницу в Черкесске на базе Индустриального технологического колледжа в рамках... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T12:18
2024-10-11T12:18
2024-10-11T12:18
карачаево-черкесская республика
черкесск
рашид темрезов
карачаево-черкесская республика (кчр)
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Официальное открытие Центра обучения в сфере легкой промышленности состоялось в пятницу в Черкесске на базе Индустриального технологического колледжа в рамках госпрограммы "Регион для молодых", сообщил глава Карачаево-Черкессии Рашид Темрезов. "Центр полностью готов и уже ждет своих студентов. Здесь доступна комплексная образовательная программа по актуальным профессиям в сфере легкой промышленности. Учебные классы оснащены необходимым для качественного освоения компетенций современным оборудованием, в том числе швейными и вязальными машинами, компьютерной техникой для программирования", - написал глава республики в своем телеграм-канале. По его словам, получить образование совершенно бесплатно может любой желающий в возрасте от 18 до 35 лет. Для Карачаево-Черкесии новые высококвалифицированные специалисты – это всегда еще один виток развития республики, а значит, и всей страны в целом. Именно поэтому открытие такого рода центра обучения – знаковое событие для всех жителей региона, подчеркнул Темрезов. "Отмечу, что сфера легкой промышленности является одной из самых востребованных на сегодня в нашем регионе, а продукция, выпускаемая нашими предпринимателями, пользуется большим спросом во многих регионах страны. Уверен, благодаря новому образовательному пространству, наши молодые граждане с большим удовольствием и энтузиазмом будут получать качественное образование, смогут реализовать свои мечты, в дальнейшем найти работу по душе и стать успешными легкопромышленниками не только нашего региона, но и всей России", - отметил глава республики.
https://ria.ru/20240910/cherkessk-1971906233.html
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черкесск, рашид темрезов, карачаево-черкесская республика (кчр)
Карачаево-Черкесская Республика, Черкесск, Рашид Темрезов, Карачаево-Черкесская республика (КЧР)
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Официальное открытие Центра обучения в сфере легкой промышленности состоялось в пятницу в Черкесске на базе Индустриального технологического колледжа в рамках госпрограммы "Регион для молодых", сообщил глава Карачаево-Черкессии Рашид Темрезов.
"Центр полностью готов и уже ждет своих студентов. Здесь доступна комплексная образовательная программа по актуальным профессиям в сфере легкой промышленности. Учебные классы оснащены необходимым для качественного освоения компетенций современным оборудованием, в том числе швейными и вязальными машинами, компьютерной техникой для программирования", - написал глава республики в своем телеграм-канале.
По его словам, получить образование совершенно бесплатно может любой желающий в возрасте от 18 до 35 лет.
Для Карачаево-Черкесии новые высококвалифицированные специалисты – это всегда еще один виток развития республики, а значит, и всей страны в целом. Именно поэтому открытие такого рода центра обучения – знаковое событие для всех жителей региона, подчеркнул Темрезов.
"Отмечу, что сфера легкой промышленности является одной из самых востребованных на сегодня в нашем регионе, а продукция, выпускаемая нашими предпринимателями, пользуется большим спросом во многих регионах страны. Уверен, благодаря новому образовательному пространству, наши молодые граждане с большим удовольствием и энтузиазмом будут получать качественное образование, смогут реализовать свои мечты, в дальнейшем найти работу по душе и стать успешными легкопромышленниками не только нашего региона, но и всей России", - отметил глава республики.