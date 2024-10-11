https://ria.ru/20241011/temrezov-1977564413.html

Темрезов: в КЧР открылся Центр обучения в сфере легкой промышленности

Темрезов: в КЧР открылся Центр обучения в сфере легкой промышленности - РИА Новости, 11.10.2024

Темрезов: в КЧР открылся Центр обучения в сфере легкой промышленности

Официальное открытие Центра обучения в сфере легкой промышленности состоялось в пятницу в Черкесске на базе Индустриального технологического колледжа в рамках... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T12:18

2024-10-11T12:18

2024-10-11T12:18

карачаево-черкесская республика

черкесск

рашид темрезов

карачаево-черкесская республика (кчр)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/14/1910654167_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_81fc31214b2d7199f0ba2484a1703942.jpg

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Официальное открытие Центра обучения в сфере легкой промышленности состоялось в пятницу в Черкесске на базе Индустриального технологического колледжа в рамках госпрограммы "Регион для молодых", сообщил глава Карачаево-Черкессии Рашид Темрезов. "Центр полностью готов и уже ждет своих студентов. Здесь доступна комплексная образовательная программа по актуальным профессиям в сфере легкой промышленности. Учебные классы оснащены необходимым для качественного освоения компетенций современным оборудованием, в том числе швейными и вязальными машинами, компьютерной техникой для программирования", - написал глава республики в своем телеграм-канале. По его словам, получить образование совершенно бесплатно может любой желающий в возрасте от 18 до 35 лет. Для Карачаево-Черкесии новые высококвалифицированные специалисты – это всегда еще один виток развития республики, а значит, и всей страны в целом. Именно поэтому открытие такого рода центра обучения – знаковое событие для всех жителей региона, подчеркнул Темрезов. "Отмечу, что сфера легкой промышленности является одной из самых востребованных на сегодня в нашем регионе, а продукция, выпускаемая нашими предпринимателями, пользуется большим спросом во многих регионах страны. Уверен, благодаря новому образовательному пространству, наши молодые граждане с большим удовольствием и энтузиазмом будут получать качественное образование, смогут реализовать свои мечты, в дальнейшем найти работу по душе и стать успешными легкопромышленниками не только нашего региона, но и всей России", - отметил глава республики.

https://ria.ru/20240910/cherkessk-1971906233.html

https://ria.ru/20240919/putin-1973621572.html

черкесск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

черкесск, рашид темрезов, карачаево-черкесская республика (кчр)