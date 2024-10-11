https://ria.ru/20241011/tater-1977679155.html

Суд продлил арест американцу, обвиняемому в нападении на полицейского

Суд продлил арест американцу, обвиняемому в нападении на полицейского - РИА Новости, 11.10.2024

Суд продлил арест американцу, обвиняемому в нападении на полицейского

Мещанский суд Москвы продлил срок ареста гражданину США Джозефу Татеру, обвиняемому в России в нападении на полицейского, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T19:38

2024-10-11T19:38

2024-10-11T19:41

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Мещанский суд Москвы продлил срок ареста гражданину США Джозефу Татеру, обвиняемому в России в нападении на полицейского, сообщили РИА Новости в суде."Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил обвиняемому Татеру меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 14 ноября", - рассказал собеседник агентства.Судебное заседание должно было пройти в открытом режиме, однако прессу попросили покинуть суд после окончания рабочего дня по распоряжению председателя суда Максима Никитина. Арест Татера проходил в нерабочее время, из-за чего публика не могла посетить заседание. Мотивы распоряжений председателя до сведения журналистов не доводились.По данным следствия, 12 августа гражданин США был доставлен в отдел полиции из-за хулиганства. Мужчина отказывался предоставлять документы, удостоверяющие его личность, после чего напал на сотрудника правоохранительных органов. Уголовное дело возбуждено по статье о применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК РФ). Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.Как рассказывал РИА Новости источник в правоохранительных органах, Татер устроил конфликт в гостинице Radisson, отказавшись предоставлять документы о том, где жил до этого момента. По словам собеседника агентства, в результате его забрали в отдел полиции, где он ударил полицейского. Позднее в суде стало известно, что в момент инцидента Татер находился в состоянии опьянения.Изначально Мещанский суд Москвы назначил Татеру административный арест за мелкое хулиганство на 15 суток. Как указано в тексте постановления, американец "выражал явное неуважение к обществу, выражался в адрес сотрудников отеля нецензурной бранью на иностранном языке, вел себя агрессивно и неуважительно к другим гостям отеля, размахивал руками, на замечания персонала отеля прекратить совершать правонарушение не реагировал". Вину Татер не признал, заявив суду, что нецензурной бранью не выражался и не проявлял агрессию. Вскоре Мещанский суд Москвы заключил американца под стражу уже в рамках уголовного дела.В ходе одного из заседаний Татер заявил, что приехал в Россию за политическим убежищем из-за преследования спецслужбами на родине. Он также отказался от помощи представителей посольства США, подчеркнув, что больше не считает себя гражданином этой страны.

https://ria.ru/20240715/gilman-1959723773.html

https://ria.ru/20240606/sud-1950877755.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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