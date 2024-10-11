Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Севера" - РИА Новости, 11.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:38 11.10.2024 (обновлено: 13:39 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/svo-1977587907.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Севера"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Севера" - РИА Новости, 11.10.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Севера"
ВСУ за неделю потеряли свыше 2090 военных в зоне ответственности российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу Министерство обороны РФ. РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T13:38
2024-10-11T13:39
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
курская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977340888_0:285:3072:2013_1920x0_80_0_0_c2c667655064bc2090c724ba9d53728e.jpg
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли свыше 2090 военных в зоне ответственности российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу Министерство обороны РФ."В течение недели подразделения группировки войск "Север" продолжили проведение операции по уничтожению формирований ВСУ в Курской области, в ходе которой освободили населенные пункты Новая Сорочина и Покровский. Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии нанесли поражение подразделениям шести механизированных, танковой, трех десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты, четырех бригад теробороны и бригады нацгвардии", - говорится в сводке военного ведомства.Отмечается, что на волчанском и липцовском направлениях нанесено поражение подразделениям мотопехотной, егерской, десантно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии."За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 2090 военнослужащих, девять танков, 32 боевые бронированные машины, 26 автомобилей, пусковая установка реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства и 25 орудий полевой артиллерии. Уничтожены пять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также два полевых склада с боеприпасами", - уточнили в МО РФ.
https://ria.ru/20241011/svo-1977585540.html
https://ria.ru/20241011/svo-1977586960.html
россия
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977340888_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8cd27fd67f4fd573b8c48c8ab6690935.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, курская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Курская область
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Севера"

ВСУ потеряли свыше 2090 военных в зоне ответственности "Севера" за неделю

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗона СВО
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Зона СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли свыше 2090 военных в зоне ответственности российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу Министерство обороны РФ.
"В течение недели подразделения группировки войск "Север" продолжили проведение операции по уничтожению формирований ВСУ в Курской области, в ходе которой освободили населенные пункты Новая Сорочина и Покровский. Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии нанесли поражение подразделениям шести механизированных, танковой, трех десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты, четырех бригад теробороны и бригады нацгвардии", - говорится в сводке военного ведомства.
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
Российская армия освободила Островское в ДНР
Вчера, 13:24
Отмечается, что на волчанском и липцовском направлениях нанесено поражение подразделениям мотопехотной, егерской, десантно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии.
"За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 2090 военнослужащих, девять танков, 32 боевые бронированные машины, 26 автомобилей, пусковая установка реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства и 25 орудий полевой артиллерии. Уничтожены пять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также два полевых склада с боеприпасами", - уточнили в МО РФ.
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
Бойцы "Днепра" нанесли поражение формированиям двух бригад ВСУ за неделю
Вчера, 13:30
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныКурская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала