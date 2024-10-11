https://ria.ru/20241011/svo-1977587907.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Севера"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Севера" - РИА Новости, 11.10.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Севера"

ВСУ за неделю потеряли свыше 2090 военных в зоне ответственности российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу Министерство обороны РФ. РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T13:38

2024-10-11T13:38

2024-10-11T13:39

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли свыше 2090 военных в зоне ответственности российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу Министерство обороны РФ."В течение недели подразделения группировки войск "Север" продолжили проведение операции по уничтожению формирований ВСУ в Курской области, в ходе которой освободили населенные пункты Новая Сорочина и Покровский. Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии нанесли поражение подразделениям шести механизированных, танковой, трех десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты, четырех бригад теробороны и бригады нацгвардии", - говорится в сводке военного ведомства.Отмечается, что на волчанском и липцовском направлениях нанесено поражение подразделениям мотопехотной, егерской, десантно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии."За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 2090 военнослужащих, девять танков, 32 боевые бронированные машины, 26 автомобилей, пусковая установка реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства и 25 орудий полевой артиллерии. Уничтожены пять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также два полевых склада с боеприпасами", - уточнили в МО РФ.

https://ria.ru/20241011/svo-1977585540.html

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россия, вооруженные силы украины, курская область