https://ria.ru/20241011/svo-1977586484.html

Бойцы "Востока" отразили десять атак ВСУ за неделю

Бойцы "Востока" отразили десять атак ВСУ за неделю - РИА Новости, 11.10.2024

Бойцы "Востока" отразили десять атак ВСУ за неделю

ВСУ за неделю потеряли до 780 военных в зоне ответственности "Востока", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T13:28

2024-10-11T13:28

2024-10-11T13:34

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли до 780 военных в зоне ответственности "Востока", сообщило Минобороны РФ."В результате слаженных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Золотая Нива Донецкой народной республики. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, четырех бригад теробороны и бригады нацгвардии. Отражены 10 контратак штурмовых подразделений ВСУ", - говорится в сообщении.Противник потерял до 780 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортера М113 производства США и 51 автомобиль, уничтожены 16 орудий полевой артиллерии, из них 12 производства стран НАТО, добавили в ведомстве.

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безопасность, вооруженные силы украины, в мире, россия, сша, нато