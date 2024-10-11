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Бойцы "Востока" отразили десять атак ВСУ за неделю
Бойцы "Востока" отразили десять атак ВСУ за неделю - РИА Новости, 11.10.2024
Бойцы "Востока" отразили десять атак ВСУ за неделю
ВСУ за неделю потеряли до 780 военных в зоне ответственности "Востока", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T13:28
2024-10-11T13:28
2024-10-11T13:34
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли до 780 военных в зоне ответственности "Востока", сообщило Минобороны РФ."В результате слаженных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Золотая Нива Донецкой народной республики. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, четырех бригад теробороны и бригады нацгвардии. Отражены 10 контратак штурмовых подразделений ВСУ", - говорится в сообщении.Противник потерял до 780 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортера М113 производства США и 51 автомобиль, уничтожены 16 орудий полевой артиллерии, из них 12 производства стран НАТО, добавили в ведомстве.
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, В мире, Россия, США, НАТО
Бойцы "Востока" отразили десять атак ВСУ за неделю
ВСУ потеряли до 780 военных в зоне ответственности "Востока" за неделю