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ВСУ потеряли до 4790 военнослужащих в зоне действий группировки "Юг" - РИА Новости, 11.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:26 11.10.2024 (обновлено: 13:39 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/svo-1977586153.html
ВСУ потеряли до 4790 военнослужащих в зоне действий группировки "Юг"
ВСУ потеряли до 4790 военнослужащих в зоне действий группировки "Юг" - РИА Новости, 11.10.2024
ВСУ потеряли до 4790 военнослужащих в зоне действий группировки "Юг"
Подразделения "Южной" группировки российских войск за неделю отразили 22 контратаки ВСУ, противник потерял до 4790 военнослужащих, четыре боевые бронемашины,... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T13:26
2024-10-11T13:39
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск за неделю отразили 22 контратаки ВСУ, противник потерял до 4790 военнослужащих, четыре боевые бронемашины, пять станций радиоэлектронной борьбы и 10 полевых складов с боеприпасами, сообщило Минобороны РФ в своей сводке.По данным министерства, силы группировки за неделю нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, двух пехотных, штурмовой, горно-штурмовой, десантно-штурмовой, двух аэромобильных бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии."Отражены 22 контратаки штурмовых подразделений ВСУ. Потери противника составили до 4790 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 53 автомобиля и 45 орудий полевой артиллерии, из них 37 западного производства. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы и 10 полевых складов с боеприпасами", - говорится в сводке.
https://ria.ru/20241011/vsu-1977576701.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия
ВСУ потеряли до 4790 военнослужащих в зоне действий группировки "Юг"

МО: ВСУ потеряли до 4790 военнослужащих в зоне группировки "Юг"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в зоне СВО
Военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск за неделю отразили 22 контратаки ВСУ, противник потерял до 4790 военнослужащих, четыре боевые бронемашины, пять станций радиоэлектронной борьбы и 10 полевых складов с боеприпасами, сообщило Минобороны РФ в своей сводке.
По данным министерства, силы группировки за неделю нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, двух пехотных, штурмовой, горно-штурмовой, десантно-штурмовой, двух аэромобильных бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии.
"Отражены 22 контратаки штурмовых подразделений ВСУ. Потери противника составили до 4790 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 53 автомобиля и 45 орудий полевой артиллерии, из них 37 западного производства. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы и 10 полевых складов с боеприпасами", - говорится в сводке.
Кадры с места ликвидации разведгруппы ВСУ в Курской области - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
Морпехи ликвидировали в Курской области разведгруппу ВСУ
Вчера, 12:56
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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