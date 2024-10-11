https://ria.ru/20241011/svo-1977586153.html

ВСУ потеряли до 4790 военнослужащих в зоне действий группировки "Юг"

ВСУ потеряли до 4790 военнослужащих в зоне действий группировки "Юг" - РИА Новости, 11.10.2024

ВСУ потеряли до 4790 военнослужащих в зоне действий группировки "Юг"

Подразделения "Южной" группировки российских войск за неделю отразили 22 контратаки ВСУ, противник потерял до 4790 военнослужащих, четыре боевые бронемашины,... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T13:26

2024-10-11T13:26

2024-10-11T13:39

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск за неделю отразили 22 контратаки ВСУ, противник потерял до 4790 военнослужащих, четыре боевые бронемашины, пять станций радиоэлектронной борьбы и 10 полевых складов с боеприпасами, сообщило Минобороны РФ в своей сводке.По данным министерства, силы группировки за неделю нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, двух пехотных, штурмовой, горно-штурмовой, десантно-штурмовой, двух аэромобильных бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии."Отражены 22 контратаки штурмовых подразделений ВСУ. Потери противника составили до 4790 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 53 автомобиля и 45 орудий полевой артиллерии, из них 37 западного производства. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы и 10 полевых складов с боеприпасами", - говорится в сводке.

https://ria.ru/20241011/vsu-1977576701.html

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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия