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В Самарской области увеличат выплату участникам СВО - РИА Новости, 11.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:42 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/svo-1977572851.html
В Самарской области увеличат выплату участникам СВО
В Самарской области увеличат выплату участникам СВО - РИА Новости, 11.10.2024
В Самарской области увеличат выплату участникам СВО
Единовременную выплату жителям Самарской области, заключившим контракт с Минобороны РФ, увеличат до 2 миллионов рублей, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T12:42
2024-10-11T12:42
общество
самарская область
россия
вячеслав федорищев
специальная военная операция на украине
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САМАРА, 11 окт - РИА Новости. Единовременную выплату жителям Самарской области, заключившим контракт с Минобороны РФ, увеличат до 2 миллионов рублей, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале. "Принял решение, что с 16 октября 2024 года в Самарской области будет повышена единоразовая выплата тем, кто подписывает контракт с министерством обороны РФ и идет защищать Родину. Она составит 2 миллиона рублей. До этого выплата была 1 миллион 205 тысяч рублей", - написал Федорищев. Губернатор отметил, что регион также направлял 10 миллионов рублей на обеспечение лекарствами участников СВО, подлежащих увольнению с военной службы, но еще не уволенных. Средства идут на закупку лекарств при личном обращении военнослужащих в медучреждения, объяснил Федорищев.
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общество, самарская область, россия, вячеслав федорищев
Общество, Самарская область, Россия, Вячеслав Федорищев, Специальная военная операция на Украине
В Самарской области увеличат выплату участникам СВО

В Самарской области увеличат выплату участникам СВО до двух миллионов рублей

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкШтурмовые подразделения ВС РФ в зоне СВО
Штурмовые подразделения ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Штурмовые подразделения ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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САМАРА, 11 окт - РИА Новости. Единовременную выплату жителям Самарской области, заключившим контракт с Минобороны РФ, увеличат до 2 миллионов рублей, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале.
"Принял решение, что с 16 октября 2024 года в Самарской области будет повышена единоразовая выплата тем, кто подписывает контракт с министерством обороны РФ и идет защищать Родину. Она составит 2 миллиона рублей. До этого выплата была 1 миллион 205 тысяч рублей", - написал Федорищев.
Губернатор отметил, что регион также направлял 10 миллионов рублей на обеспечение лекарствами участников СВО, подлежащих увольнению с военной службы, но еще не уволенных. Средства идут на закупку лекарств при личном обращении военнослужащих в медучреждения, объяснил Федорищев.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоСамарская областьРоссияВячеслав Федорищев
 
 
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