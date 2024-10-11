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В Самарской области увеличат выплату участникам СВО
В Самарской области увеличат выплату участникам СВО - РИА Новости, 11.10.2024
В Самарской области увеличат выплату участникам СВО
Единовременную выплату жителям Самарской области, заключившим контракт с Минобороны РФ, увеличат до 2 миллионов рублей, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T12:42
2024-10-11T12:42
2024-10-11T12:42
общество
самарская область
россия
вячеслав федорищев
специальная военная операция на украине
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САМАРА, 11 окт - РИА Новости. Единовременную выплату жителям Самарской области, заключившим контракт с Минобороны РФ, увеличат до 2 миллионов рублей, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале. "Принял решение, что с 16 октября 2024 года в Самарской области будет повышена единоразовая выплата тем, кто подписывает контракт с министерством обороны РФ и идет защищать Родину. Она составит 2 миллиона рублей. До этого выплата была 1 миллион 205 тысяч рублей", - написал Федорищев. Губернатор отметил, что регион также направлял 10 миллионов рублей на обеспечение лекарствами участников СВО, подлежащих увольнению с военной службы, но еще не уволенных. Средства идут на закупку лекарств при личном обращении военнослужащих в медучреждения, объяснил Федорищев.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, самарская область, россия, вячеслав федорищев
Общество, Самарская область, Россия, Вячеслав Федорищев, Специальная военная операция на Украине
В Самарской области увеличат выплату участникам СВО
В Самарской области увеличат выплату участникам СВО до двух миллионов рублей