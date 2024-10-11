https://ria.ru/20241011/svo-1977572851.html

В Самарской области увеличат выплату участникам СВО

В Самарской области увеличат выплату участникам СВО - РИА Новости, 11.10.2024

В Самарской области увеличат выплату участникам СВО

Единовременную выплату жителям Самарской области, заключившим контракт с Минобороны РФ, увеличат до 2 миллионов рублей, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T12:42

2024-10-11T12:42

2024-10-11T12:42

общество

самарская область

россия

вячеслав федорищев

специальная военная операция на украине

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САМАРА, 11 окт - РИА Новости. Единовременную выплату жителям Самарской области, заключившим контракт с Минобороны РФ, увеличат до 2 миллионов рублей, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале. "Принял решение, что с 16 октября 2024 года в Самарской области будет повышена единоразовая выплата тем, кто подписывает контракт с министерством обороны РФ и идет защищать Родину. Она составит 2 миллиона рублей. До этого выплата была 1 миллион 205 тысяч рублей", - написал Федорищев. Губернатор отметил, что регион также направлял 10 миллионов рублей на обеспечение лекарствами участников СВО, подлежащих увольнению с военной службы, но еще не уволенных. Средства идут на закупку лекарств при личном обращении военнослужащих в медучреждения, объяснил Федорищев.

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Варвара Скокшина

общество, самарская область, россия, вячеслав федорищев