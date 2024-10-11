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ВС России уничтожили более 400 единиц вооружения и техники ВСУ - РИА Новости, 11.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:04 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/svo-1977540716.html
ВС России уничтожили более 400 единиц вооружения и техники ВСУ
ВС России уничтожили более 400 единиц вооружения и техники ВСУ - РИА Новости, 11.10.2024
ВС России уничтожили более 400 единиц вооружения и техники ВСУ
Отряды центра перспективных беспилотных технологий "Рубикон" уничтожили с августа на донецком, белгородском и курском направлениях более 400 единиц вооружения и РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T11:04
2024-10-11T11:04
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
россия
андрей белоусов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Отряды центра перспективных беспилотных технологий "Рубикон" уничтожили с августа на донецком, белгородском и курском направлениях более 400 единиц вооружения и техники ВСУ, сообщает Минобороны РФ. Министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал работу нового Центра перспективных беспилотных технологий Минобороны "Рубикон" и провел совещание по системному развитию беспилотных технологий ВС РФ. Центр "Рубикон" сформирован по указанию главы военного ведомства в августе 2024 года на базе одного из боевых подразделений беспилотной авиации. "Андрею Белоусову представили отчёт о работе отрядов Центра в зоне боевых действий. В том числе на донецком, белгородском и курском направлениях. Расчетами центра уничтожено более 400 единиц вооружения и техники ВСУ, поражено около 800 площадных целей", - говорится в сообщении ведомства. Боевая работа расчетов БПЛА, оборудованных средствами управления с элементами искусственного интеллекта, ведется в круглосуточном режиме. Выявленные разведывательными беспилотниками цели оперативно передаются на пункт управления для применения ударных беспилотников.
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безопасность, технологии, россия, андрей белоусов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Россия, Андрей Белоусов, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили более 400 единиц вооружения и техники ВСУ

МО: "Рубикон" уничтожил более 400 единиц вооружения и техники ВСУ с августа

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Отряды центра перспективных беспилотных технологий "Рубикон" уничтожили с августа на донецком, белгородском и курском направлениях более 400 единиц вооружения и техники ВСУ, сообщает Минобороны РФ.
Министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал работу нового Центра перспективных беспилотных технологий Минобороны "Рубикон" и провел совещание по системному развитию беспилотных технологий ВС РФ. Центр "Рубикон" сформирован по указанию главы военного ведомства в августе 2024 года на базе одного из боевых подразделений беспилотной авиации.
"Андрею Белоусову представили отчёт о работе отрядов Центра в зоне боевых действий. В том числе на донецком, белгородском и курском направлениях. Расчетами центра уничтожено более 400 единиц вооружения и техники ВСУ, поражено около 800 площадных целей", - говорится в сообщении ведомства.
Боевая работа расчетов БПЛА, оборудованных средствами управления с элементами искусственного интеллекта, ведется в круглосуточном режиме. Выявленные разведывательными беспилотниками цели оперативно передаются на пункт управления для применения ударных беспилотников.
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