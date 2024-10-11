https://ria.ru/20241011/svo-1977540716.html

ВС России уничтожили более 400 единиц вооружения и техники ВСУ

ВС России уничтожили более 400 единиц вооружения и техники ВСУ - РИА Новости, 11.10.2024

ВС России уничтожили более 400 единиц вооружения и техники ВСУ

Отряды центра перспективных беспилотных технологий "Рубикон" уничтожили с августа на донецком, белгородском и курском направлениях более 400 единиц вооружения и РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T11:04

2024-10-11T11:04

2024-10-11T11:04

специальная военная операция на украине

безопасность

технологии

россия

андрей белоусов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Отряды центра перспективных беспилотных технологий "Рубикон" уничтожили с августа на донецком, белгородском и курском направлениях более 400 единиц вооружения и техники ВСУ, сообщает Минобороны РФ. Министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал работу нового Центра перспективных беспилотных технологий Минобороны "Рубикон" и провел совещание по системному развитию беспилотных технологий ВС РФ. Центр "Рубикон" сформирован по указанию главы военного ведомства в августе 2024 года на базе одного из боевых подразделений беспилотной авиации. "Андрею Белоусову представили отчёт о работе отрядов Центра в зоне боевых действий. В том числе на донецком, белгородском и курском направлениях. Расчетами центра уничтожено более 400 единиц вооружения и техники ВСУ, поражено около 800 площадных целей", - говорится в сообщении ведомства. Боевая работа расчетов БПЛА, оборудованных средствами управления с элементами искусственного интеллекта, ведется в круглосуточном режиме. Выявленные разведывательными беспилотниками цели оперативно передаются на пункт управления для применения ударных беспилотников.

https://ria.ru/20240430/bespilotniki-1943128961.html

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безопасность, технологии, россия, андрей белоусов, вооруженные силы украины