https://ria.ru/20241011/svedeniya-1977532419.html

Хоценко распорядился платить за сведения о виновных в лесных пожарах

Хоценко распорядился платить за сведения о виновных в лесных пожарах - РИА Новости, 11.10.2024

Хоценко распорядился платить за сведения о виновных в лесных пожарах

Вознаграждение в размере 5 тысяч рублей будут выплачивать в Омской области за информацию о виновниках лесных пожаров по решению губернатора Виталия Хоценко,... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T10:23

2024-10-11T10:23

2024-10-11T11:49

омская область

виталий хоценко

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ОМСК, 11 окт - РИА Новости. Вознаграждение в размере 5 тысяч рублей будут выплачивать в Омской области за информацию о виновниках лесных пожаров по решению губернатора Виталия Хоценко, рассказали в пресс-службе правительства региона. За подобную достоверную информацию будут выплачивать 5 тысяч рублей. Сумма является фиксированной и уже учитывает налог на доходы физических лиц."В правительстве Омской области утвердили порядок выплаты денежного вознаграждения за сообщение достоверной информации о лицах, виновных в возникновении лесных и других ландшафтных природных пожаров на территории региона", - рассказали в пресс-службе. Выплаты будут осуществляться за счет средств резервного фонда правительства Омской области.

https://ria.ru/20241010/omskaya-oblast-1977415135.html

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

виталий хоценко