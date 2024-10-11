https://ria.ru/20241011/svedeniya-1977532419.html
Хоценко распорядился платить за сведения о виновных в лесных пожарах
Хоценко распорядился платить за сведения о виновных в лесных пожарах - РИА Новости, 11.10.2024
Хоценко распорядился платить за сведения о виновных в лесных пожарах
Вознаграждение в размере 5 тысяч рублей будут выплачивать в Омской области за информацию о виновниках лесных пожаров по решению губернатора Виталия Хоценко,... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T10:23
2024-10-11T10:23
2024-10-11T11:49
омская область
виталий хоценко
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ОМСК, 11 окт - РИА Новости. Вознаграждение в размере 5 тысяч рублей будут выплачивать в Омской области за информацию о виновниках лесных пожаров по решению губернатора Виталия Хоценко, рассказали в пресс-службе правительства региона. За подобную достоверную информацию будут выплачивать 5 тысяч рублей. Сумма является фиксированной и уже учитывает налог на доходы физических лиц."В правительстве Омской области утвердили порядок выплаты денежного вознаграждения за сообщение достоверной информации о лицах, виновных в возникновении лесных и других ландшафтных природных пожаров на территории региона", - рассказали в пресс-службе. Выплаты будут осуществляться за счет средств резервного фонда правительства Омской области.
https://ria.ru/20241010/omskaya-oblast-1977415135.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виталий хоценко
Омская область , Виталий Хоценко
ОМСК, 11 окт - РИА Новости. Вознаграждение в размере 5 тысяч рублей будут выплачивать в Омской области за информацию о виновниках лесных пожаров по решению губернатора Виталия Хоценко, рассказали в пресс-службе правительства региона.
За подобную достоверную информацию будут выплачивать 5 тысяч рублей. Сумма является фиксированной и уже учитывает налог на доходы физических лиц.
"В правительстве Омской области утвердили порядок выплаты денежного вознаграждения за сообщение достоверной информации о лицах, виновных в возникновении лесных и других ландшафтных природных пожаров на территории региона", - рассказали в пресс-службе.
Выплаты будут осуществляться за счет средств резервного фонда правительства Омской области.