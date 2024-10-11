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Хоценко распорядился платить за сведения о виновных в лесных пожарах - РИА Новости, 11.10.2024
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Омская область
 
10:23 11.10.2024 (обновлено: 11:49 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/svedeniya-1977532419.html
Хоценко распорядился платить за сведения о виновных в лесных пожарах
Хоценко распорядился платить за сведения о виновных в лесных пожарах - РИА Новости, 11.10.2024
Хоценко распорядился платить за сведения о виновных в лесных пожарах
Вознаграждение в размере 5 тысяч рублей будут выплачивать в Омской области за информацию о виновниках лесных пожаров по решению губернатора Виталия Хоценко,... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T10:23
2024-10-11T11:49
омская область
виталий хоценко
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ОМСК, 11 окт - РИА Новости. Вознаграждение в размере 5 тысяч рублей будут выплачивать в Омской области за информацию о виновниках лесных пожаров по решению губернатора Виталия Хоценко, рассказали в пресс-службе правительства региона. За подобную достоверную информацию будут выплачивать 5 тысяч рублей. Сумма является фиксированной и уже учитывает налог на доходы физических лиц."В правительстве Омской области утвердили порядок выплаты денежного вознаграждения за сообщение достоверной информации о лицах, виновных в возникновении лесных и других ландшафтных природных пожаров на территории региона", - рассказали в пресс-службе. Выплаты будут осуществляться за счет средств резервного фонда правительства Омской области.
https://ria.ru/20241010/omskaya-oblast-1977415135.html
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виталий хоценко
Омская область , Виталий Хоценко

Хоценко распорядился платить за сведения о виновных в лесных пожарах

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВиталий Хоценко
Виталий Хоценко - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Виталий Хоценко
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ОМСК, 11 окт - РИА Новости. Вознаграждение в размере 5 тысяч рублей будут выплачивать в Омской области за информацию о виновниках лесных пожаров по решению губернатора Виталия Хоценко, рассказали в пресс-службе правительства региона.
За подобную достоверную информацию будут выплачивать 5 тысяч рублей. Сумма является фиксированной и уже учитывает налог на доходы физических лиц.
"В правительстве Омской области утвердили порядок выплаты денежного вознаграждения за сообщение достоверной информации о лицах, виновных в возникновении лесных и других ландшафтных природных пожаров на территории региона", - рассказали в пресс-службе.
Выплаты будут осуществляться за счет средств резервного фонда правительства Омской области.
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Омская областьВиталий Хоценко
 
 
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