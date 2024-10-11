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СМИ: цена страховки идущих на Украину судов выросла после ударов по портам - РИА Новости, 11.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
01:00 11.10.2024 (обновлено: 01:31 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/strakhovka-1977497667.html
СМИ: цена страховки идущих на Украину судов выросла после ударов по портам
СМИ: цена страховки идущих на Украину судов выросла после ударов по портам - РИА Новости, 11.10.2024
СМИ: цена страховки идущих на Украину судов выросла после ударов по портам
Стоимость страховки идущих на Украину судов за неделю выросла на треть на фоне участившихся ударов по украинским портам, передает агентство Блумберг со ссылкой... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T01:00
2024-10-11T01:31
специальная военная операция на украине
украина
ильичевск
сергей лебедев
одесса
в мире
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Стоимость страховки идущих на Украину судов за неделю выросла на треть на фоне участившихся ударов по украинским портам, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники."Страховое покрытие теперь превысило один процент от стоимости судна. Это превышает показатели прошлой недели, когда оно составляло примерно 0,75 процента. Для судна стоимостью в 50 миллионов долларов это будет означать увеличение (страховки – Прим. ред.) на 125 тысяч долларов за рейс", — говорится в сообщении. По словам одного из источников, в связи с ударами по украинским портам компании начали чаще страховать свои грузы, что покрывается отдельно от страховки перевозящих их судов.На этой неделе координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал РИА Новости об ударах в портах Одессы и Ильичевска Одесской области. Так, по его данным, 10 октября под удар в порту Одессы попал контейнеровоз, в результате чего поднялось пламя высотой более 30 метров. Как заявил Лебедев, "радиационный фон намекает на как минимум снаряды с обедненным ураном".В ответ на удары украинских военных по гражданским объектам российские войска регулярно прицельно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не атакует жилые дома и социальные учреждения.
https://radiosputnik.ru/20231106/port-1907668166.html
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ильичевск
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украина, ильичевск, сергей лебедев, одесса, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Ильичевск, Сергей Лебедев, Одесса, В мире
СМИ: цена страховки идущих на Украину судов выросла после ударов по портам

Bloomberg: цена страховки идущих на Украину судов за неделю выросла на треть

© AP Photo / Odesa Region AdministrationПожарные в порту Одессы, Украина
Пожарные в порту Одессы, Украина - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© AP Photo / Odesa Region Administration
Пожарные в порту Одессы, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Стоимость страховки идущих на Украину судов за неделю выросла на треть на фоне участившихся ударов по украинским портам, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники.
«
"Страховое покрытие теперь превысило один процент от стоимости судна. Это превышает показатели прошлой недели, когда оно составляло примерно 0,75 процента. Для судна стоимостью в 50 миллионов долларов это будет означать увеличение (страховки – Прим. ред.) на 125 тысяч долларов за рейс", — говорится в сообщении.
По словам одного из источников, в связи с ударами по украинским портам компании начали чаще страховать свои грузы, что покрывается отдельно от страховки перевозящих их судов.
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На этой неделе координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал РИА Новости об ударах в портах Одессы и Ильичевска Одесской области. Так, по его данным, 10 октября под удар в порту Одессы попал контейнеровоз, в результате чего поднялось пламя высотой более 30 метров. Как заявил Лебедев, "радиационный фон намекает на как минимум снаряды с обедненным ураном".
В ответ на удары украинских военных по гражданским объектам российские войска регулярно прицельно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не атакует жилые дома и социальные учреждения.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаИльичевскСергей ЛебедевОдессаВ мире
 
 
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