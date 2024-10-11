СМИ: цена страховки идущих на Украину судов выросла после ударов по портам
Bloomberg: цена страховки идущих на Украину судов за неделю выросла на треть
© AP Photo / Odesa Region AdministrationПожарные в порту Одессы, Украина
© AP Photo / Odesa Region Administration
Пожарные в порту Одессы, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Стоимость страховки идущих на Украину судов за неделю выросла на треть на фоне участившихся ударов по украинским портам, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники.
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"Страховое покрытие теперь превысило один процент от стоимости судна. Это превышает показатели прошлой недели, когда оно составляло примерно 0,75 процента. Для судна стоимостью в 50 миллионов долларов это будет означать увеличение (страховки – Прим. ред.) на 125 тысяч долларов за рейс", — говорится в сообщении.
По словам одного из источников, в связи с ударами по украинским портам компании начали чаще страховать свои грузы, что покрывается отдельно от страховки перевозящих их судов.
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На этой неделе координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал РИА Новости об ударах в портах Одессы и Ильичевска Одесской области. Так, по его данным, 10 октября под удар в порту Одессы попал контейнеровоз, в результате чего поднялось пламя высотой более 30 метров. Как заявил Лебедев, "радиационный фон намекает на как минимум снаряды с обедненным ураном".
В ответ на удары украинских военных по гражданским объектам российские войска регулярно прицельно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не атакует жилые дома и социальные учреждения.