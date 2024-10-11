https://ria.ru/20241011/strakhovka-1977497667.html

СМИ: цена страховки идущих на Украину судов выросла после ударов по портам

СМИ: цена страховки идущих на Украину судов выросла после ударов по портам - РИА Новости, 11.10.2024

СМИ: цена страховки идущих на Украину судов выросла после ударов по портам

Стоимость страховки идущих на Украину судов за неделю выросла на треть на фоне участившихся ударов по украинским портам, передает агентство Блумберг со ссылкой... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T01:00

2024-10-11T01:00

2024-10-11T01:31

специальная военная операция на украине

украина

ильичевск

сергей лебедев

одесса

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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Стоимость страховки идущих на Украину судов за неделю выросла на треть на фоне участившихся ударов по украинским портам, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники."Страховое покрытие теперь превысило один процент от стоимости судна. Это превышает показатели прошлой недели, когда оно составляло примерно 0,75 процента. Для судна стоимостью в 50 миллионов долларов это будет означать увеличение (страховки – Прим. ред.) на 125 тысяч долларов за рейс", — говорится в сообщении. По словам одного из источников, в связи с ударами по украинским портам компании начали чаще страховать свои грузы, что покрывается отдельно от страховки перевозящих их судов.На этой неделе координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал РИА Новости об ударах в портах Одессы и Ильичевска Одесской области. Так, по его данным, 10 октября под удар в порту Одессы попал контейнеровоз, в результате чего поднялось пламя высотой более 30 метров. Как заявил Лебедев, "радиационный фон намекает на как минимум снаряды с обедненным ураном".В ответ на удары украинских военных по гражданским объектам российские войска регулярно прицельно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не атакует жилые дома и социальные учреждения.

https://radiosputnik.ru/20231106/port-1907668166.html

https://ria.ru/20241011/sudno-1977497507.html

украина

ильичевск

одесса

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украина, ильичевск, сергей лебедев, одесса, в мире