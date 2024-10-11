https://ria.ru/20241011/stoltenberg-1977639420.html
Столтенберг напишет книгу о своей "вахте" на посту главы НАТО
Столтенберг напишет книгу о своей "вахте" на посту главы НАТО - РИА Новости, 11.10.2024
Столтенберг напишет книгу о своей "вахте" на посту главы НАТО
Сменившийся 10 дней назад генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг напишет книгу о 10 годах своей "вахты" на посту главы альянса, мемуары планируется... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T16:45
2024-10-11T16:45
2024-10-11T16:55
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Сменившийся 10 дней назад генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг напишет книгу о 10 годах своей "вахты" на посту главы альянса, мемуары планируется выпустить осенью 2025 года, сообщает норвежская газета VG. Первого октября в штаб-квартире НАТО в Брюсселе прошла официальная передача дел новому генсеку альянса - экс-премьеру Нидерландов Марку Рютте. Ранее Столтенберг заявлял, что после завершения полномочий займется написанием книги, однако не стал раскрывать ее содержание. "В книге Столтенберг расскажет об истории своего 10-летнего пребывания на посту лидера... военного альянса. Книга выйдет... осенью 2025 года", - говорится в сообщении. По данным газеты, в книге под рабочим названием "Моя вахта" Столтенберг расскажет о работе в НАТО "в очень драматический период". Главными темами станут присутствие натовских военных в Афганистане, взаимодействие с тогдашним президентом США Дональдом Трампом, а также отношения блока с Россией и Китаем. Права на книгу уже проданы в девять стран, отмечается в публикации.
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в мире, брюссель, нидерланды, афганистан, йенс столтенберг, марк рютте, дональд трамп, нато
В мире, Брюссель, Нидерланды, Афганистан, Йенс Столтенберг, Марк Рютте, Дональд Трамп, НАТО
Столтенберг напишет книгу о своей "вахте" на посту главы НАТО
VG: Столтенберг выпустит мемуары о годах своей "вахты" на посту генсека НАТО