https://ria.ru/20241011/stavropole-1977676339.html

На Ставрополье арестовали учителя, обвиняемого в домогательствах

На Ставрополье арестовали учителя, обвиняемого в домогательствах - РИА Новости, 11.10.2024

На Ставрополье арестовали учителя, обвиняемого в домогательствах

Школьного учителя, обвиняемого в действиях сексуального характера, заключили под стражу на Ставрополье, сообщает СУСК РФ. РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T19:12

2024-10-11T19:12

2024-10-11T19:13

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЯТИГОРСК, 11 окт - РИА Новости. Школьного учителя, обвиняемого в действиях сексуального характера, заключили под стражу на Ставрополье, сообщает СУСК РФ. Ранее в интернете появилось снятое школьниками видео с, предположительно, домогательствами учителя к девочке в школе №1 в ставропольском селе Степное. Директор школы Назымгуль Салакаева рассказала РИА Новости, что "учитель уволен", а в истории разбираются следователи СК. "Ходатайство следователя СК России об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении учителя образовательного учреждения Степновского округа удовлетворено судом. В настоящее время мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера)", - говорится в сообщении. По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, расследование продолжается.

https://ria.ru/20241011/uchitel-1977604612.html

россия

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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)