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Использование Starlink на Украине финансирует Польша, заявил Сикорский - РИА Новости, 11.10.2024
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11:26 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/starlink-1977549642.html
Использование Starlink на Украине финансирует Польша, заявил Сикорский
Использование Starlink на Украине финансирует Польша, заявил Сикорский - РИА Новости, 11.10.2024
Использование Starlink на Украине финансирует Польша, заявил Сикорский
Польша является единственным спонсором использования на Украине спутниковой связи Starlink компании SpaceX, принадлежащей американскому предпринимателю Илону... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T11:26
2024-10-11T11:26
в мире
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ВАРШАВА, 11 окт - РИА Новости. Польша является единственным спонсором использования на Украине спутниковой связи Starlink компании SpaceX, принадлежащей американскому предпринимателю Илону Маску, заявил журналистам глава польского МИД Радослав Сикорский. Ранее президент Польши Анджей Дуда собирался отправиться на встречу по Украине на авиабазу "Рамштайн", где должен был представить шаги Польши по помощи Украине. Для подготовки к этому премьер Польши Дональд Туск потребовал от минобороны и МИД подготовить позицию Варшавы. "Модули Starlink, которые используются на Украине, не спонсируются господином Илоном Маском, а финансируются и будут финансироваться исключительно Польшей. Мы это делаем, и никто другой этого не делает", - сказал он. В среду издание Spiegel сообщило, что встречу контактной группы по Украине на базе "Рамштайн", которая должна была состояться 12 октября, перенесли, поскольку президент США Джо Байден не сможет на ней присутствовать из-за урагана "Милтон". Starlink - спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. В настоящее время, по имеющимся данным, на орбите действуют 5841 аппарат Starlink, в общей сложности с 2019 года на орбиту были выведены более 6 тысяч спутников этой сети, с начала года были запущены более 700 аппаратов, а последний запуск Starlink состоялся 6 мая. Число подписчиков её спутникового интернета превышает 2 миллиона человек в более чем 60 странах.
https://ria.ru/20241011/starlink-1977505491.html
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в мире, украина, польша, варшава, илон маск, радослав сикорский, анджей дуда, spacex
В мире, Украина, Польша, Варшава, Илон Маск, Радослав Сикорский, Анджей Дуда, SpaceX
Использование Starlink на Украине финансирует Польша, заявил Сикорский

Сикорский: использование Starlink на Украине финансирует Польша, а не Маск

© Фото : Victoria Girgis/Lowell ObservatoryФотография группы галактик NGC 5353/4 в созвездии Гончих Псов. Светлые линии на снимке – спутники системы Starlink
Фотография группы галактик NGC 5353/4 в созвездии Гончих Псов. Светлые линии на снимке – спутники системы Starlink - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© Фото : Victoria Girgis/Lowell Observatory
Фотография группы галактик NGC 5353/4 в созвездии Гончих Псов. Светлые линии на снимке – спутники системы Starlink. Архивное фото
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ВАРШАВА, 11 окт - РИА Новости. Польша является единственным спонсором использования на Украине спутниковой связи Starlink компании SpaceX, принадлежащей американскому предпринимателю Илону Маску, заявил журналистам глава польского МИД Радослав Сикорский.
Ранее президент Польши Анджей Дуда собирался отправиться на встречу по Украине на авиабазу "Рамштайн", где должен был представить шаги Польши по помощи Украине. Для подготовки к этому премьер Польши Дональд Туск потребовал от минобороны и МИД подготовить позицию Варшавы.
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"Модули Starlink, которые используются на Украине, не спонсируются господином Илоном Маском, а финансируются и будут финансироваться исключительно Польшей. Мы это делаем, и никто другой этого не делает", - сказал он.
В среду издание Spiegel сообщило, что встречу контактной группы по Украине на базе "Рамштайн", которая должна была состояться 12 октября, перенесли, поскольку президент США Джо Байден не сможет на ней присутствовать из-за урагана "Милтон".
Starlink - спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. В настоящее время, по имеющимся данным, на орбите действуют 5841 аппарат Starlink, в общей сложности с 2019 года на орбиту были выведены более 6 тысяч спутников этой сети, с начала года были запущены более 700 аппаратов, а последний запуск Starlink состоялся 6 мая. Число подписчиков её спутникового интернета превышает 2 миллиона человек в более чем 60 странах.
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В миреУкраинаПольшаВаршаваИлон МаскРадослав СикорскийАнджей ДудаSpaceX
 
 
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