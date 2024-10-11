https://ria.ru/20241011/starlink-1977505491.html

На правом берегу Днепра уничтожили антенны Starlink украинских войск

На правом берегу Днепра уничтожили антенны Starlink украинских войск - РИА Новости, 11.10.2024

На правом берегу Днепра уничтожили антенны Starlink украинских войск

Расчет беспилотных летательных аппаратов группировки войск "Днепр" выявил и с помощью ударных FPV-дронов и уничтожил спутниковые антенны Starlink противника на... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T05:12

2024-10-11T05:12

2024-10-11T12:38

россия

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК, 11 окт - РИА Новости. Расчет беспилотных летательных аппаратов группировки войск "Днепр" выявил и с помощью ударных FPV-дронов и уничтожил спутниковые антенны Starlink противника на правом берегу Днепра, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "В ходе очередного полета над правым берегом Днепра оператор БПЛА обнаружил замаскированные спутниковые антенны Starlink ВСУ. Было принято решение уничтожить их ударом дрона-камикадзе. Средства объективного контроля зафиксировали точное попадание FPV-дронов по спутниковым антеннам противника и ретрансляторам и их успешное уничтожение", - сообщили в оборонном ведомстве. Расчет ударных БПЛА работает парой. Первый номер расчета готовит ударный дрон к запуску. Второй номер в это время смотрит за целью. Осуществив запуск FPV-дрона, второй номер корректирует полет дрона для точного наведения на цель. С помощью беспилотных летательных аппаратов в режиме реального времени военнослужащие мотострелковой бригады наблюдают за правым берегом Днепра, отслеживают передвижения противника, проводят корректировку ударов реактивной и ствольной артиллерии и осуществляют наведение FPV-дронов на цели противника.

https://ria.ru/20241011/ka-52m-1977505279.html

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россия, вооруженные силы украины