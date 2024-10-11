https://ria.ru/20241011/ssha-1977519360.html

США намерены участвовать в программе G7 по кредиту для Украины, пишут СМИ

США намерены участвовать в программе G7 по кредиту для Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 11.10.2024

США намерены участвовать в программе G7 по кредиту для Украины, пишут СМИ

США по-прежнему намерены участвовать в программе G7 по сбору средств для Украины, несмотря на отказ Евросоюза предоставить гарантии бессрочной заморозки... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T09:21

2024-10-11T09:21

2024-10-11T09:21

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. США по-прежнему намерены участвовать в программе G7 по сбору средств для Украины, несмотря на отказ Евросоюза предоставить гарантии бессрочной заморозки российских активов, сообщает газета Financial Times со ссылкой на официальные источники в Вашингтоне и Брюсселе. По словам источников Вашингтон готовится присоединиться к кредиту для Киева в размере 50 миллиардов долларов даже без продления срока действия финансовых санкций ЕС на фоне желания продемонстрировать единый фронт по Украине до прихода в Белый дом нового президента. "Объявление об участии США в кредитной программе может быть сделано до президентских выборов в ноябре", - цитирует газета слова источников. По соглашению G7, вся сумма кредита в 50 миллиардов долларов должна погашена за счет прибыли, полученной от замороженных российских активов, большинство из которых хранятся в ЕС. Изначально предполагалось, что США и ЕС предоставят по 20 млрд долларов, а Канада, Япония и Великобритания внесут оставшиеся 10 млрд долларов. США изначально поставили свое участие в проекте в зависимость от изменений в санкционном режиме ЕС, требуя, чтобы европейские активы РФ оставались замороженными как минимум три года. В среду Венгрия наложила вето на этот план и настояла, чтобы санкции продлевались каждые шесть месяцев. Это вынудило Еврокомиссию предложить альтернативный план по привлечению до 35 миллиардов евро из общего бюджета блока - решение, которое требует поддержки большинства стран-членов ЕС. Если США присоединятся к программе, сумма, которую заплатит ЕС, может уменьшиться, отмечается в публикации. По словам западных чиновников, американское правительство рассматривает различные суммы, в том числе возможность внесения 5 миллиардов долларов - эквивалент российских активов, замороженных в США. Источники заявили, что участие США и сумма еще не определены. По их словам, сумма кредита может быть и выше, и ниже 5 миллиардов, в зависимости от того, как этот трансфер будет классифицирован с точки зрения американского бюджета. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.

https://ria.ru/20241011/istochnik-1977500720.html

https://ria.ru/20241011/wp-1977518703.html

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сша, россия, украина, антон силуанов, евросоюз, g7, еврокомиссия, в мире