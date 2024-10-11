https://ria.ru/20241011/spg-1977503317.html

Доходы США от поставок СПГ в Евросоюз продолжили сокращаться

Доходы США от поставок СПГ в Евросоюз продолжили сокращаться - РИА Новости, 11.10.2024

Доходы США от поставок СПГ в Евросоюз продолжили сокращаться

Выручка США от экспорта сжиженного природного газа в Евросоюз в августе сокращалась второй месяц подряд, обновив минимум с ноября 2021 года, следует из анализа... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T04:09

2024-10-11T04:09

2024-10-11T04:09

сша

нидерланды

испания

экономика

евросоюз

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Выручка США от экспорта сжиженного природного газа в Евросоюз в августе сокращалась второй месяц подряд, обновив минимум с ноября 2021 года, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы. Страны ЕС за август нарастили закупки СПГ у американских компаний на 18% по сравнению с июлем, однако доходы от продаж, наоборот, уменьшились - на 5%, до 753,6 миллиона долларов. Это стало минимальным уровнем с ноября 2021 года, когда Штаты заработали на продаже СПГ Евросоюзу 691,6 миллиона долларов. Главным европейским покупателем газа у Штатов остаются Нидерланды - на эту страну приходится четверть всех поставок. При этом в конце лета они нарастили закупки на 18%. В тройку лидеров также входят Испания (126,4 миллиона долларов) и Италия (108,1 миллиона долларов). В отличие от предыдущих месяцев, в конце лета доходы США упали во всех регионах, куда они поставляют "голубое топливо". Сильнее всего просадка была в Африке, продажи куда сократились в 3,2 раза и составили 51,2 миллиона долларов. Азиатские потребители, главные для американских компаний, в августе сократили закупки на 5%, до 989 миллионов долларов. В то же время в Центральной и Южной Америке продажи снизились на 9% - до 231,9 миллиона долларов. Поставки североамериканским потребителям оставались небольшими - 1,2 миллиона долларов. В целом американский экспорт СПГ за месяц сократился на 9% и составил 2,14 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20240927/novak-1974993942.html

https://ria.ru/20240927/vengrija-1975146296.html

сша

нидерланды

испания

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сша, нидерланды, испания, экономика, евросоюз