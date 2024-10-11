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Доходы США от поставок СПГ в Евросоюз продолжили сокращаться - РИА Новости, 11.10.2024
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04:09 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/spg-1977503317.html
Доходы США от поставок СПГ в Евросоюз продолжили сокращаться
Доходы США от поставок СПГ в Евросоюз продолжили сокращаться - РИА Новости, 11.10.2024
Доходы США от поставок СПГ в Евросоюз продолжили сокращаться
Выручка США от экспорта сжиженного природного газа в Евросоюз в августе сокращалась второй месяц подряд, обновив минимум с ноября 2021 года, следует из анализа... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T04:09
2024-10-11T04:09
сша
нидерланды
испания
экономика
евросоюз
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Выручка США от экспорта сжиженного природного газа в Евросоюз в августе сокращалась второй месяц подряд, обновив минимум с ноября 2021 года, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы. Страны ЕС за август нарастили закупки СПГ у американских компаний на 18% по сравнению с июлем, однако доходы от продаж, наоборот, уменьшились - на 5%, до 753,6 миллиона долларов. Это стало минимальным уровнем с ноября 2021 года, когда Штаты заработали на продаже СПГ Евросоюзу 691,6 миллиона долларов. Главным европейским покупателем газа у Штатов остаются Нидерланды - на эту страну приходится четверть всех поставок. При этом в конце лета они нарастили закупки на 18%. В тройку лидеров также входят Испания (126,4 миллиона долларов) и Италия (108,1 миллиона долларов). В отличие от предыдущих месяцев, в конце лета доходы США упали во всех регионах, куда они поставляют "голубое топливо". Сильнее всего просадка была в Африке, продажи куда сократились в 3,2 раза и составили 51,2 миллиона долларов. Азиатские потребители, главные для американских компаний, в августе сократили закупки на 5%, до 989 миллионов долларов. В то же время в Центральной и Южной Америке продажи снизились на 9% - до 231,9 миллиона долларов. Поставки североамериканским потребителям оставались небольшими - 1,2 миллиона долларов. В целом американский экспорт СПГ за месяц сократился на 9% и составил 2,14 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20240927/novak-1974993942.html
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сша, нидерланды, испания, экономика, евросоюз
США, Нидерланды, Испания, Экономика, Евросоюз
Доходы США от поставок СПГ в Евросоюз продолжили сокращаться

Выручка США от экспорта СПГ в ЕС в августе обновила минимум с ноября 2021 года

© AP Photo / Cliff OwenТерминал для отгрузки сжиженного природного газа в штате Мэриленд, США
Терминал для отгрузки сжиженного природного газа в штате Мэриленд, США - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© AP Photo / Cliff Owen
Терминал для отгрузки сжиженного природного газа в штате Мэриленд, США. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Выручка США от экспорта сжиженного природного газа в Евросоюз в августе сокращалась второй месяц подряд, обновив минимум с ноября 2021 года, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы.
Страны ЕС за август нарастили закупки СПГ у американских компаний на 18% по сравнению с июлем, однако доходы от продаж, наоборот, уменьшились - на 5%, до 753,6 миллиона долларов. Это стало минимальным уровнем с ноября 2021 года, когда Штаты заработали на продаже СПГ Евросоюзу 691,6 миллиона долларов.
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Главным европейским покупателем газа у Штатов остаются Нидерланды - на эту страну приходится четверть всех поставок. При этом в конце лета они нарастили закупки на 18%. В тройку лидеров также входят Испания (126,4 миллиона долларов) и Италия (108,1 миллиона долларов).
В отличие от предыдущих месяцев, в конце лета доходы США упали во всех регионах, куда они поставляют "голубое топливо". Сильнее всего просадка была в Африке, продажи куда сократились в 3,2 раза и составили 51,2 миллиона долларов.
Азиатские потребители, главные для американских компаний, в августе сократили закупки на 5%, до 989 миллионов долларов. В то же время в Центральной и Южной Америке продажи снизились на 9% - до 231,9 миллиона долларов. Поставки североамериканским потребителям оставались небольшими - 1,2 миллиона долларов.
В целом американский экспорт СПГ за месяц сократился на 9% и составил 2,14 миллиарда долларов.
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