https://ria.ru/20241011/spetsoperatsiya-1977666548.html
Алаудинов сделал прогноз об окончании СВО
Алаудинов сделал прогноз об окончании СВО - РИА Новости, 11.10.2024
Алаудинов сделал прогноз об окончании СВО
Спецоперация на Украине завершится в 2024 году, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T18:16
2024-10-11T18:16
2024-10-11T22:09
специальная военная операция на украине
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апты алаудинов
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Спецоперация на Украине завершится в 2024 году, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов в интервью "Комсомольской правде"."Я больше чем уверен, что СВО мы завершим в этом году. Большую часть своих прогнозов я беру из Священного Писания", — сказал Алаудинов.По его мнению, такому исходу поспособствуют и выборы в Америке, и события на Ближнем Востоке, и само состояние Украины. Военный добавил, что заявления главы киевского режима и западных лидеров о войне "до последнего украинца" уже практически сбылись."Дальше уже украинский народ не в состоянии будет поставлять мужское население в эту мясорубку, чтобы угодить Зеленскому", — заявил генерал-майор.Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. При этом противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.
https://ria.ru/20241011/ukraine-1977631424.html
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америка, апты алаудинов, ближний восток, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Америка, Апты Алаудинов, Ближний Восток, Украина, Безопасность
Алаудинов сделал прогноз об окончании СВО
Алаудинов спрогнозировал конец СВО в 2024 г на основе Священного Писания