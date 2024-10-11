https://ria.ru/20241011/spetsoperatsiya-1977666548.html

Алаудинов сделал прогноз об окончании СВО

Алаудинов сделал прогноз об окончании СВО - РИА Новости, 11.10.2024

Алаудинов сделал прогноз об окончании СВО

Спецоперация на Украине завершится в 2024 году, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T18:16

2024-10-11T18:16

2024-10-11T22:09

специальная военная операция на украине

америка

апты алаудинов

ближний восток

украина

безопасность

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Спецоперация на Украине завершится в 2024 году, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов в интервью "Комсомольской правде"."Я больше чем уверен, что СВО мы завершим в этом году. Большую часть своих прогнозов я беру из Священного Писания", — сказал Алаудинов.По его мнению, такому исходу поспособствуют и выборы в Америке, и события на Ближнем Востоке, и само состояние Украины. Военный добавил, что заявления главы киевского режима и западных лидеров о войне "до последнего украинца" уже практически сбылись."Дальше уже украинский народ не в состоянии будет поставлять мужское население в эту мясорубку, чтобы угодить Зеленскому", — заявил генерал-майор.Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. При этом противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.

https://ria.ru/20241011/ukraine-1977631424.html

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ближний восток

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америка, апты алаудинов, ближний восток, украина, безопасность