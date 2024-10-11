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Алаудинов сделал прогноз об окончании СВО - РИА Новости, 11.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:16 11.10.2024 (обновлено: 22:09 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/spetsoperatsiya-1977666548.html
Алаудинов сделал прогноз об окончании СВО
Алаудинов сделал прогноз об окончании СВО - РИА Новости, 11.10.2024
Алаудинов сделал прогноз об окончании СВО
Спецоперация на Украине завершится в 2024 году, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T18:16
2024-10-11T22:09
специальная военная операция на украине
америка
апты алаудинов
ближний восток
украина
безопасность
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Спецоперация на Украине завершится в 2024 году, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов в интервью "Комсомольской правде"."Я больше чем уверен, что СВО мы завершим в этом году. Большую часть своих прогнозов я беру из Священного Писания", — сказал Алаудинов.По его мнению, такому исходу поспособствуют и выборы в Америке, и события на Ближнем Востоке, и само состояние Украины. Военный добавил, что заявления главы киевского режима и западных лидеров о войне "до последнего украинца" уже практически сбылись."Дальше уже украинский народ не в состоянии будет поставлять мужское население в эту мясорубку, чтобы угодить Зеленскому", — заявил генерал-майор.Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. При этом противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.
https://ria.ru/20241011/ukraine-1977631424.html
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америка, апты алаудинов, ближний восток, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Америка, Апты Алаудинов, Ближний Восток, Украина, Безопасность
Алаудинов сделал прогноз об окончании СВО

Алаудинов спрогнозировал конец СВО в 2024 г на основе Священного Писания

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАпти Алаудинов
Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Апти Алаудинов. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Спецоперация на Украине завершится в 2024 году, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов в интервью "Комсомольской правде".
"Я больше чем уверен, что СВО мы завершим в этом году. Большую часть своих прогнозов я беру из Священного Писания", — сказал Алаудинов.
По его мнению, такому исходу поспособствуют и выборы в Америке, и события на Ближнем Востоке, и само состояние Украины. Военный добавил, что заявления главы киевского режима и западных лидеров о войне "до последнего украинца" уже практически сбылись.
"Дальше уже украинский народ не в состоянии будет поставлять мужское население в эту мясорубку, чтобы угодить Зеленскому", — заявил генерал-майор.
Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. При этом противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.
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Специальная военная операция на УкраинеАмерикаАпты АлаудиновБлижний ВостокУкраинаБезопасность
 
 
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