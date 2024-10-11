https://ria.ru/20241011/spetsoperatsiya-1977604782.html

Российские военные нанесли удары по 13 бригадам ВСУ в Курской области

Российские военные нанесли удары по 13 бригадам ВСУ в Курской области - РИА Новости, 11.10.2024

Российские военные нанесли удары по 13 бригадам ВСУ в Курской области

Российская авиация и артиллерия нанесли удары по скоплению личного состава и техники 13 бригад ВСУ в районах 19 приграничных населенных пунктов Курской области, РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T14:33

2024-10-11T14:33

2024-10-11T14:33

специальная военная операция на украине

курская область

россия

сумская область

вооруженные силы украины

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Российская авиация и артиллерия нанесли удары по скоплению личного состава и техники 13 бригад ВСУ в районах 19 приграничных населенных пунктов Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 22-й, 47-й и 61-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-й и 17-й бригад нацгвардии, а также 103-й, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Бондаревка, Гончаровка, Дарьино, Зазулевка, Куриловка, Леонидово, Любимовка, Малая Локня, Мартыновка, Махновка, Николаево-Дарьино, Новый Путь, Нижний Клин, Новоивановка, Орловка, Плехово, Свердликово, Толстый Луг и Черкасское Поречное", - говорится в сообщении. Кроме того, авиация и ракетные войска нанесли удары по районам сосредоточения и резервам восьми украинских бригад в районах 15 населенных пунктов Сумской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, россия, сумская область, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)