https://ria.ru/20241011/spetsoperatsiya-1977604782.html
Российские военные нанесли удары по 13 бригадам ВСУ в Курской области
Российские военные нанесли удары по 13 бригадам ВСУ в Курской области - РИА Новости, 11.10.2024
Российские военные нанесли удары по 13 бригадам ВСУ в Курской области
Российская авиация и артиллерия нанесли удары по скоплению личного состава и техники 13 бригад ВСУ в районах 19 приграничных населенных пунктов Курской области, РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T14:33
2024-10-11T14:33
2024-10-11T14:33
специальная военная операция на украине
курская область
россия
сумская область
вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Российская авиация и артиллерия нанесли удары по скоплению личного состава и техники 13 бригад ВСУ в районах 19 приграничных населенных пунктов Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 22-й, 47-й и 61-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-й и 17-й бригад нацгвардии, а также 103-й, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Бондаревка, Гончаровка, Дарьино, Зазулевка, Куриловка, Леонидово, Любимовка, Малая Локня, Мартыновка, Махновка, Николаево-Дарьино, Новый Путь, Нижний Клин, Новоивановка, Орловка, Плехово, Свердликово, Толстый Луг и Черкасское Поречное", - говорится в сообщении. Кроме того, авиация и ракетные войска нанесли удары по районам сосредоточения и резервам восьми украинских бригад в районах 15 населенных пунктов Сумской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, россия, сумская область, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные нанесли удары по 13 бригадам ВСУ в Курской области
Минобороны: ВС ударили по скоплению 13 бригад ВСУ в 19 районах Курской области