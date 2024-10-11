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Группировка "Север" продолжила наступательные действия в Курской области - РИА Новости, 11.10.2024
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14:09 11.10.2024 (обновлено: 14:45 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/spetsoperatsiya-1977593658.html
Группировка "Север" продолжила наступательные действия в Курской области
Группировка "Север" продолжила наступательные действия в Курской области - РИА Новости, 11.10.2024
Группировка "Север" продолжила наступательные действия в Курской области
Подразделения группировки "Север" продолжили наступательные действия, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T14:09
2024-10-11T14:45
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Подразделения группировки "Север" продолжили наступательные действия, сообщили в Минобороны РФ."За прошедшие сутки подразделениями группировки отражены пять атак противника в направлении населенных пунктов Любимовка, Малая Локня, Новая Сорочина и Кремяное", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.Кроме того, подразделения "Севера" продолжили наступательные действия и нанесли поражение формированиям десяти украинских бригад в районах Дарьино, Любимовки, Толстого Луга, Нового Пути и Плехово.
https://ria.ru/20241010/spetsoperatsiya-1977388491.html
россия
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россия, курская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Группировка "Север" продолжила наступательные действия в Курской области

Минобороны: группировка войск "Север" отразила пять атак ВСУ в Курской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в Курской области
Российские военные в Курской области - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военные в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Подразделения группировки "Север" продолжили наступательные действия, сообщили в Минобороны РФ.
"За прошедшие сутки подразделениями группировки отражены пять атак противника в направлении населенных пунктов Любимовка, Малая Локня, Новая Сорочина и Кремяное", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
Кроме того, подразделения "Севера" продолжили наступательные действия и нанесли поражение формированиям десяти украинских бригад в районах Дарьино, Любимовки, Толстого Луга, Нового Пути и Плехово.
Боевая работа РСЗО Ураган - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
В Минобороны оценили потери ВСУ в Курской области
10 октября, 14:06
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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