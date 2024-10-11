https://ria.ru/20241011/spetsoperatsiya-1977593658.html

Группировка "Север" продолжила наступательные действия в Курской области

Группировка "Север" продолжила наступательные действия в Курской области - РИА Новости, 11.10.2024

Группировка "Север" продолжила наступательные действия в Курской области

Подразделения группировки "Север" продолжили наступательные действия, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T14:09

2024-10-11T14:09

2024-10-11T14:45

специальная военная операция на украине

россия

курская область

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Подразделения группировки "Север" продолжили наступательные действия, сообщили в Минобороны РФ."За прошедшие сутки подразделениями группировки отражены пять атак противника в направлении населенных пунктов Любимовка, Малая Локня, Новая Сорочина и Кремяное", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.Кроме того, подразделения "Севера" продолжили наступательные действия и нанесли поражение формированиям десяти украинских бригад в районах Дарьино, Любимовки, Толстого Луга, Нового Пути и Плехово.

https://ria.ru/20241010/spetsoperatsiya-1977388491.html

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курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, курская область, вооруженные силы украины, безопасность